Подруга детства хотела быть подружкой невесты: планы последней шокировали ее (фото)

Невеста оказалась в сложной ситуации из-за выбора главной подружки. Она опасается, что ее подруга детства, которая очень рассчитывала на эту роль, может обидеться и этим завершится длительная дружба.

Женщина говорит, что очень дорожит этим человеком, но не знает, как все правильно сделать. О своих сомнениях будущая невеста рассказала в заметке в Reddit.

Она вспоминает, что ее подруга детства постоянно говорила, что мечтает стать ее главной подругой на свадьбе. Однако дилемма заключается в том, что сама героиня истории хочет выбрать совсем другую девушку.

"Моя подруга детства уже делала комментарии относительно того, что будет моей главной подругой, и я не знаю, как сказать ей, что хочу выбрать другого человека", — написала невеста.

Хотя она сама была главной свидетельницей на свадьбе этой подруги семь лет назад и они до сих пор общаются, невеста не хочет повторять эту роль, потому что их отношения уже не так близки. К тому же подруга почти не интересуется ее женихом, и невеста не знает, насколько она знакома с их отношениями.

Невеста и подружки Фото: Freepik

Вместо этого невеста хочет оказать честь одной из своих "очень близких подруг", с которой познакомилась во время короткой паузы в отношениях с женихом. Именно тогда в ее жизни появились люди, которые дали "переосмыслить брак и отношения к лучшему".

"Мой жених и я вместе уже восемь лет, мы разошлись на пятом году отношений, но после паузы снова сошлись. Все стало значительно лучше, и за это время я познакомилась с замечательными людьми и осталась с ними очень близкой", — пояснила она.

Теперь, когда пришло время выбирать свадебную свиту, невеста колеблется, кому какую роль присвоить. Теперь будущая невеста просит сеть о совете, как ей поступить в этой деликатной ситуации.

Реакция соцсетей

В комментариях Reddit многие посоветовали невесте избежать "драмы" и просто сформировать свиту невесты без определенной главной свидетельницы. Наибольшее одобрение получили такие реплики:

"Ты всегда можешь вообще не иметь главной подружки. Моя лучшая подруга не могла выбрать между мной и сестрой, поэтому мы обе были просто подружками, на одном уровне";

"Главное — даже порядок, в котором дружки будут стоять у алтаря, тоже может восприниматься как намек на "главную свидетельницу". Поэтому все должны быть рядом без преимуществ";

"Попробуйте их расположить по росту или сказать всем, что они все одинаково важны Вам, и каждая должна помочь. Это сработает";

"Просто сделай всех дружками. Нет смысла ранжировать друзей и рисковать их чувствами. Если хочешь выделить двоих, можно пригласить их произнести тосты, или вообще не делать свиту".

