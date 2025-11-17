Подруга дитинства хотіла бути дружкою нареченої: плани останньої шокували її (фото)

Наречена опинилася у складній ситуації через вибір головної подружки. Вона побоюється, що її подруга дитинства, яка дуже розраховувала на цю роль, може образитися і цим завершиться тривала дружба.

Жінка говорить, що дуже дорожить цією людиною, але не знає, як все правильно зробити. Про свої сумніви майбутня наречена розповіла в дописі в Reddit.

Вона згадує, що її подруга дитинства постійно говорила, що мріє стати її головною дружкою на весіллі. Однак дилема полягає в тім, що сама героїня історії хоче обрати геть іншу дівчину.

"Моя подруга дитинства вже робила коментарі щодо того, що буде моєю головною дружкою, і я не знаю, як сказати їй, що хочу обрати іншу людину", — написала наречена.

Хоча вона сама була головною дружкою на весіллі цієї подруги сім років тому і вони досі спілкуються, наречена не хоче повторювати цю роль, бо їхні стосунки вже не такі близькі. До того ж подруга майже не цікавиться її нареченим, і наречена не знає, наскільки вона знайома з їхніми стосунками.

Відео дня

Наречена та подружки Фото: Freepik

Замість цього наречена хоче надати честь одній зі своїх "дуже близьких подруг", з якою познайомилася під час короткої паузи у стосунках із нареченим. Саме тоді в її житті з'явилися люди, які дали "переосмислити шлюб і стосунки на краще".

"Мій наречений і я разом уже вісім років, ми розійшлися на п’ятому році стосунків, але після паузи знову зійшлися. Все стало значно краще, і за цей час я познайомилася з чудовими людьми та залишилася з ними дуже близькою", — пояснила вона.

Тепер, коли настав час обирати весільну свиту, наречена вагається, кому яку роль присвоїти. Тепер майбутня наречена просить мережу про пораду, як їй вчинити в цій делікатній ситуації.

Реакція соцмереж

У коментарях Reddit багато порадили нареченій уникнути "драми"та просто сформувати свиту нареченої без визначеної головної дружки. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Ти завжди можеш взагалі не мати головної дружки. Моя найкраща подруга не могла вибрати між мною та сестрою, тому ми обидві були просто дружками, на одному рівні";

"Головне — навіть порядок, у якому дружки стоятимуть біля вівтаря, теж може сприйматися як натяк на "головну дружку". Тому всі мають бути поруч без переваг";

"Спробуйте їх розташувати за зростом або сказати всім, що вони всі однаково важливі Вам, і кожна має допомогти. Це спрацює";

"Просто зроби всіх дружками. Немає сенсу ранжувати друзів і ризикувати їхніми почуттями. Якщо хочеш виділити двох, можна запросити їх виголосити тости, або взагалі не робити свиту".

Раніше Фокус розповідав про те, як наречена не стримала емоцій після промови коханого. Його слова сильно вибили її з колії та тепер вона не знає, як бути далі.

Згодом стало відомо, що подружка нареченої зіпсувала примірку сукні. Героїня історії та користувачі в мережі висловили різні думки з приводу ситуації.