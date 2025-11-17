Неожиданное завещание соседки вызвало бурный конфликт: кто получил все имущество

Пожилая женщина оставила все имущество соседу, который заботился о ней долгие годы. Семья подала протест и обвинила его в манипуляциях. История вызвала резонанс в сети.

История о неожиданном наследстве от пожилой соседки, опубликованная на популярном форуме Reddit, вызвала бурные обсуждения. Пользователь рассказал, что получил дом и деньги от 96-летней женщины, о которой заботился последние годы, тогда как ее внучки не появлялись в ее жизни более десяти лет.

Автор поста вспоминает, что переехал в новую страну шесть лет назад. В первые дни после переезда его поприветствовала милая пожилая женщина — соседка, которая угостила его печеньем. Простое знакомство со временем переросло в теплую дружбу. Мужчина помогал ей в саду, учился у нее рецептам и приглашал на семейные праздники.

Відео дня

Женщина рассказала, что у нее есть три внучки, живущие всего в 20 минутах езды, однако она не видела их уже 13 лет. Это приносило ей глубокую боль, хотя она так и не понимала причин семейной холодности.

По словам автора, ни одна из внучек не навещала бабушку и не звонила все эти годы. Когда женщина скончалась в возрасте 96 лет, на ее похороны тоже никто из семьи не пришел.

Автор поста признался, что не стремился к материальной выгоде Фото: pexels.com

Через две недели после похорон мужчине позвонил адвокат, ведь покойная оставила ему дом и накопления. В завещании она указала просьбу сохранить дом для его будущих детей, а значительную часть средств передать благотворительной организации, занимающейся борьбой с раком.

После этого внучки внезапно объявились и подали протест против завещания, заявив, что их бабушкой "манипулировали". Однако адвокат подтвердил, что два года назад женщина изменила завещание, находясь в полном здравии.

"Им должно быть стыдно", — ответил мужчина на обвинения

Автор поста признался, что не стремился к материальной выгоде. Он видел в соседке частичку своей собственной бабушки и просто хотел, чтобы она не чувствовала себя одинокой.

Когда внучки обвинили его в корыстных мотивах, он напомнил им, что никто из них не появлялся рядом ни при жизни женщины, ни даже на похоронах.

Размер наследства, по его словам, оказался значительным, ведь дом расположен в престижном районе, а сумма накоплений была немалой. Именно это, по мнению автора, и разозлило внучек.

Несмотря на давление, мужчина намерен выполнить просьбу соседки и передать деньги на благотворительность. Но обвинения внучек и возникшее чувство вины заставили его задуматься: правильно ли он делает?

Ранее Фокус сообщал, что бездомная захватила жилье семьи, которая ее пустила на ночь. То, что начиналось как жест доброты, превратилось для жителей Орегона (США) в девятимесячный кошмар, стоивший им тысячи долларов.

Также стало известно, что женщина нашла за зеркалом потайную трехкомнатную квартиру. Жительница Нью-Йорка (США) Саманта Хартшу заметила, что из-за зеркала в ее ванной постоянно дует холодный ветер. Сняв его, она сделала неожиданное открытие.