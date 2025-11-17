Несподіваний заповіт сусідки спричинив бурхливий конфлікт: хто отримав усе майно

Літня жінка залишила все майно сусідові, який піклувався про неї довгі роки. Сім'я подала протест і звинуватила його в маніпуляціях. Історія викликала резонанс у мережі.

Історія про несподівану спадщину від літньої сусідки, опублікована на популярному форумі Reddit, викликала бурхливі обговорення. Користувач розповів, що отримав будинок і гроші від 96-річної жінки, якою опікувався останніми роками, тоді як її онучки не з'являлися в її житті понад десять років.

Автор поста згадує, що переїхав до нової країни шість років тому. У перші дні після переїзду його привітала мила літня жінка — сусідка, яка пригостила його печивом. Просте знайомство з часом переросло в теплу дружбу. Чоловік допомагав їй у саду, вчився в неї рецептів і запрошував на сімейні свята.

Жінка розповіла, що має трьох онучок, які живуть лише за 20 хвилин їзди, проте вона не бачила їх уже 13 років. Це завдавало їй глибокого болю, хоча вона так і не розуміла причин сімейної холодності.

Відео дня

За словами авторки, жодна з онучок не відвідувала бабусю і не телефонувала всі ці роки. Коли жінка померла у віці 96 років, на її похорон теж ніхто з родини не прийшов.

Автор поста зізнався, що не прагнув матеріальної вигоди Фото: pexels.com

За два тижні після похорону чоловікові зателефонував адвокат, адже покійна залишила йому будинок і накопичення. У заповіті вона вказала прохання зберегти будинок для його майбутніх дітей, а значну частину коштів передати благодійній організації, що займається боротьбою з раком.

Після цього онучки раптово з'явилися і подали протест проти заповіту, заявивши, що їхньою бабусею "маніпулювали". Однак адвокат підтвердив, що два роки тому жінка змінила заповіт, перебуваючи в повному здоров'ї.

"Їм має бути соромно", — відповів чоловік на звинувачення

Автор поста зізнався, що не прагнув матеріальної вигоди. Він бачив у сусідці частинку своєї власної бабусі та просто хотів, щоб вона не почувалася самотньою.

Коли онуки звинуватили його в корисливих мотивах, він нагадав їм, що ніхто з них не з'являвся поруч ні за життя жінки, ні навіть на похороні.

Розмір спадщини, за його словами, виявився значним, адже будинок розташований у престижному районі, а сума накопичень була чималою. Саме це, на думку автора, і розлютило онучок.

Попри тиск, чоловік має намір виконати прохання сусідки і передати гроші на благодійність. Але звинувачення онучок і почуття провини, що виникло, змусили його замислитися: чи правильно він робить?

Раніше Фокус повідомляв, що безхатченко захопила житло сім'ї, яка її пустила на ніч. Те, що починалося як жест доброти, перетворилося для жителів Орегона (США) на дев'ятимісячний кошмар, що коштував їм тисячі доларів.

Також стало відомо, що жінка знайшла за дзеркалом потаємну трикімнатну квартиру. Мешканка Нью-Йорка (США) Саманта Хартшу помітила, що через дзеркало в її ванній постійно дме холодний вітер. Знявши його, вона зробила несподіване відкриття.