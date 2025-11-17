Мужчина заморозил жену и нашел новую любовь: история, разделившая миллионы (фото)

Мужчину, который в 2017 году принял решение криогенно сохранить тело своей супруги Чжань Вэньлянь, обвинили в "эмоциональной измене", когда стало известно, что он начал новые отношения, пока его жена остается в криокапсуле.

История 57-летнего спортивного специалиста Гуя Цзюньминя снова стала предметом общественных дебатов в Китае. Об этом пишет SCMP.

В 2017 году врачи сообщили 48-летней Чжань, что у нее осталось всего несколько месяцев из-за рака легких. Гуй, отчаянно пытаясь найти возможность продлить ее жизнь, подписал 30-летний контракт с исследовательским институтом "Иньфэн" (Yinfeng) в провинции Шаньдун, который проводил экспериментальные процедуры по криоконсервации.

Так Чжань стала первым в Китае человеком, чье тело было криогенно сохранено. Первые два года мужчина жил в полном одиночестве, продолжая верить, что наука когда-нибудь найдет способ вернуть супругу к жизни.

Чжань Вэньлянь подверглась криогенной заморозке Фото: Weibo

В 2020 году Гуй перенес тяжелый приступ подагры и два дня не мог позвать на помощь. Родственники нашли его случайно, когда он лежал без сил. Этот эпизод, по его словам, стал моментом, когда мужчина впервые осознал, насколько опасно жить одному.

Через общих знакомых он встретил Ван Чунься — добрую, спокойную женщину, которая изначально видела в нем лишь клиента по страхованию. Постепенно отношения стали ближе: она заботилась о нем, приносила чай, следила за лекарствами, поддерживала в быту.

Однако сам Гуй признается, что его выбор был "утилитарным". Он говорит, что Ван является надежным человеком, но в душе по-прежнему носит образ Чжань.

"Она никогда не заменит мне жену. Но жить дальше все равно нужно", — признается мужчина.

Гуй Цзюньминь ухаживает за женой на больничной койке перед процедурой заморозки Фото: Weibo

Сейчас он перенес операцию на сердце, передвигается неуверенно и нуждается в постоянной поддержке Ван.

"Без нее я уже не справляюсь", — говорит он.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать необычный случай. Одни считают историю мужчины трогательной, ведь он хранит верность жене, но остается живым человеком, которому нужна забота. Другие видят в его поступках эмоциональную двойственность:

"Он держит в объятиях одну женщину, мечтая вернуться к другой через 30 лет. Разве это не эмоциональная полигамия?";

"Он говорит о преданности, но выглядит отстраненным. Это не любовь, то это зависимость от роли скорбящего мужа";

"Если он нашел новую любовь то пусть любит по-настоящему. Если нет, то не стоит использовать женщину как опору".

