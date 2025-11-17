Чоловік заморозив дружину і знайшов нове кохання: історія, що розділила мільйони (фото)

Чоловіка, який у 2017 році ухвалив рішення кріогенно зберегти тіло своєї дружини Чжань Веньлянь, звинуватили в "емоційній зраді", коли стало відомо, що він розпочав нові стосунки, поки його дружина залишається в кріокапсулі.

Історія 57-річного спортивного фахівця Гуя Цзюньміня знову стала предметом суспільних дебатів у Китаї. Про це пише SCMP.

У 2017 році лікарі повідомили 48-річній Чжань, що у неї залишилося всього кілька місяців через рак легенів. Гуй, відчайдушно намагаючись знайти можливість продовжити її життя, підписав 30-річний контракт із дослідницьким інститутом "Іньфен" (Yinfeng) у провінції Шаньдун, який проводив експериментальні процедури з кріоконсервації.

Так Чжань стала першою в Китаї людиною, чиє тіло було кріогенно збережено. Перші два роки чоловік жив на повній самоті, продовжуючи вірити, що наука колись знайде спосіб повернути дружину до життя.

Відео дня

Чжань Веньлянь піддалася кріогенному заморожуванню Фото: Weibo

У 2020 році Гуй переніс важкий напад подагри й два дні не міг покликати на допомогу. Родичі знайшли його випадково, коли він лежав без сил. Цей епізод, за його словами, став моментом, коли чоловік уперше усвідомив, наскільки небезпечно жити самому.

Через спільних знайомих він зустрів Ван Чунься — добру, спокійну жінку, яка спочатку бачила в ньому лише клієнта зі страхування. Поступово стосунки стали ближчими: вона піклувалася про нього, приносила чай, стежила за ліками, підтримувала в побуті.

Однак сам Гуй зізнається, що його вибір був "утилітарним". Він каже, що Ван є надійною людиною, але в душі, як і раніше, носить образ Чжань.

"Вона ніколи не замінить мені дружину. Але жити далі все одно потрібно", — зізнається чоловік.

Гуй Цзюньмінь доглядає за дружиною на лікарняному ліжку перед процедурою заморожування Фото: Weibo

Зараз він переніс операцію на серці, пересувається невпевнено і потребує постійної підтримки Ван.

"Без неї я вже не справляюся", — каже він.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж почали активно обговорювати незвичайний випадок. Одні вважають історію чоловіка зворушливою, адже він зберігає вірність дружині, але залишається живою людиною, якій потрібна турбота. Інші вбачають у його вчинках емоційну подвійність:

"Він тримає в обіймах одну жінку, мріючи повернутися до іншої через 30 років. Хіба це не емоційна полігамія?";

"Він говорить про відданість, але виглядає відстороненим. Це не кохання, то це залежність від ролі скорботного чоловіка";

"Якщо він знайшов нове кохання, то нехай кохає по-справжньому. Якщо ні, то не варто використовувати жінку як опору".

