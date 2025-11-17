Жуткое наследие прошлого: девушка открыла тайны "леса смерти" (фото)

Одна исследовательница случайно обнаружила малоизвестный лесной массив в Германии под названием "Орениенбаум". Этот участок в более 200 га стал жутким местом истории, которое скрывало темное прошлое.

Среди массивов деревьев женщина заметила старые здания, бетонные сооружения, а также металлические двери и многочисленные бункеры. Фотографии из своей экспедиции она обнародовала на портале Ecency.

История этого места в современном виде начинается в 1935 году, когда нацисты решили построить здесь завод по производству боеприпасов, всего в нескольких километрах от одноименного курорта и от исторического парка Вёрлиц. На территории работал завод под кодовым названием MUNA, где производили боеприпасы и химическое оружие, в частности ядовитый газ "Lost", а также снаряды крупного калибра со взрывчаткой.

Весь комплекс был строго военным, и после войны остатки этих производств стали частью наследия, оставшегося загадкой для многих. В конце войны территорию заняли американцы, а впоследствии — советские войска. Бывший завод разделили на два объекта — до середины 1950-х немецкие и советские специалисты расчищали склады боеприпасов и ядовитых газов в полусотне бункеров.

Комплекс заброшенных военных зданий Фото: Reddit

Часть снарядов сожгли, остальные сбросили в Балтийское море. После этого между западной и восточной частями объекта установили забор, а ГДР продолжила эксплуатировать завод под кодовым названием VEB Chemiewerk Kapen.

Советские войска располагались здесь с кодом HL 637, территория оставалась в секрете. Под охраной стояла 1-я гвардейская танковая армия, включая 52-ю мобильную ракетную техническую базу, оснащенную тактическими ракетами R-5M (SS-3). В разные годы на объекте хранились даже ядерные боеголовки для ракет Luna-M и SS-21.

Остатки столовой для военных Фото: Reddit

Спустя четыре десятилетия без свежего воздуха лес превратился в своеобразную капсулу времени: старые бункеры стоят вдоль троп. Также здесь можно увидеть нумерованные стальные двери и выкрашенные оливковым зеленым знаки с предупреждением "Stop! We shoot!" прорезают заросли.

Девушка заметила остатки различных построек: кухни, гаражи, туалеты, бойлерные, охранные телефонные посты. Старые стены украшены русскими надписями и современными тегами местных уличных художников.

Заброшенный админкомплекс Фото: Reddit

Между 2003 и 2005 годами территорию частично расчистили: было вывезено 750 тонн арсеновых шламов. Сама исследовательница убеждена, что дух прошлого все еще царит в лесу Орениенбаум, где история нацистов, советских войск и современных руин переплетается с таинственной атмосферой леса, который девушка открыла для себя случайно.

