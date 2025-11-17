Моторошна спадщина минулого: дівчина відкрила таємниці "лісу смерті" (фото)

Одна дослідниця випадково виявила маловідомий лісовий масив у Німеччині під назвою "Оренієнбаум". Ця ділянка в понад 200 га стала моторошним місцем історії, яке приховувало темне минуле.

Серед масивів дерев жінка помітила старі будівлі, бетонні споруди, а також металеві двері й численні бункери. Світлини зі своєї експедиції вона оприлюднила на порталі Ecency.

Історія цього місця в сучасному вигляді починається в 1935 році, коли нацисти вирішили побудувати тут завод із виробництва боєприпасів, лише за кілька кілометрів від однойменного курорту та від історичного парку Вьорліц. На території працював завод під кодовою назвою MUNA, де виробляли боєприпаси та хімічну зброю, зокрема отруйний газ "Lost", а також снаряди великого калібру з вибухівкою.

Весь комплекс був строго військовим, і після війни залишки цих виробництв стали частиною спадщини, що залишилася загадкою для багатьох. Наприкінці війни територію зайняли американці, а згодом — радянські війська. Колишній завод поділили на два об’єкти — до середини 1950-х німецькі та радянські спеціалісти розчищали склади боєприпасів та отруйних газів у півсотні бункерів.

Відео дня

Комплекс покинутих військових будівель Фото: Reddit

Частину снарядів спалили, інші скинули в Балтійське море. Після цього між західною та східною частинами об’єкту встановили паркан, а ГДР продовжила експлуатувати завод під кодовою назвою VEB Chemiewerk Kapen.

Радянські війська розташовувалися тут із кодом HL 637, територія залишалася в секреті. Під охороною стояла 1-а гвардійська танкова армія, включно з 52-ю мобільною ракетною технічною базою, оснащеною тактичними ракетами R-5M (SS-3). У різні роки на об’єкті зберігалися навіть ядерні боєголовки для ракет Luna-M та SS-21.

Залишки їдальні для військових Фото: Reddit

Через чотири десятиліття без свіжого повітря ліс перетворився на своєрідну капсулу часу: старі бункери стоять вздовж стежок. Також тут можна побачити нумеровані сталеві двері й пофарбовані оливковим зеленим знаки з попередженням "Stop! We shoot!" прорізають зарості.

Дівчина помітила залишки різних будівель: кухні, гаражі, туалети, бойлерні, охоронні телефонні пости. Старі стіни прикрашені російськими написами та сучасними тегами місцевих вуличних художників.

Занедбаний адмінкомплекс Фото: Reddit

Між 2003 і 2005 роками територію частково розчистили: було вивезено 750 тонн арсенових шламів. Сама дослідниця переконана, що дух минулого все ще панує в лісі Оренієнбаум, де історія нацистів, радянських військ і сучасних руїн переплітається з таємничою атмосферою лісу, який дівчина відкрила для себе випадково.

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка виявила загадкові сліди на ґанку свого будинку в лісі. Саме там одна з мешканок, Рейчел (ім'я змінено на її прохання), прокинулася рано вранці і зіткнулася з дивовижною знахідкою.

Згодом стало відомо, що блогери показали найізольованіше село в світі. Тіль та Марко випадково наткнулися на покинуте село в лісах Трансильванії, розташованого в Румунії.