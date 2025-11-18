Пара арендовала дом для свадьбы, но застала на кухне "вора-гурмана" (видео)

Молодая пара прилетела в Южную Африку на свадьбу и сняла съемную квартиру. Но неожиданно к ним в гости пришел "вор-гурман", который попал в кадры вирусного видео.

Оказалось, что им оказался очень ловкий бабуин — обезьяна залезла через открытое окно и устроила себе фруктовый пир. Видео с соответствующими кадрами были обнародованы в TikTok.

Ролик с курьезом стал вирусным — набрал более 5,8 млн просмотров. На видео видно, что как мужчина заходит на кухню и кричит "go, get!" в сторону невидимого сначала нарушителя, а через мгновение становится понятно — на столе сидит бабуин с фруктами в руках и во рту.

Владелица ролика Брук Питчфорд рассказывает, что эти кадры были сняты ее сестрой. Ее муж сестры, Чендлер, начал стучать пластиковым контейнером по столу, пытаясь выгнать животное, но оно лишь поглядывает на людей с неприязнью.

Відео дня

Только когда он бросает контейнер в сторону животного, бабуин делает шаг назад, но все равно крепко держа украденные лакомства. Бабуин пытался вылезти через окно, но не захотел отдавать фрукты и в конце концов просто ушел через заднюю дверь мимо перепуганной сестры Брук. В доме в тот момент были и двое маленьких детей, поэтому семья сильно испугалась.

После побега "гурмана" на крыше услышали новые звуки. Оказалось, что окна на втором этаже тоже были открыты, а потому семья бросилась их закрывать.

Далее, по словам женщины, бабуин решил "драматическую паузу" не заканчивать: он сел перед окном и спокойно доел украденные фрукты у них на глазах. Рядом сидела самка с детенышем, но самец, как говорит Брук, даже не думал делиться едой.

"Мы тогда очень мало знали о бабуинах", — признается Брук, добавляя, что ее родственникам очень повезло, что животное не напало.

Реакция соцсетей

В комментариях сразу взорвались смешными реакциями относительно этой опасной ситуации. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Лезть к бабуину — это безумие. Я бы закрылась в комнате";

"Ты пробовал напугать бабуина!? Повезло, что он не бросился";

"Он смотрит так, будто говорит: ну давай, брось еще что-то";

"Его взгляд говорит прямо обо всем".

