Пара орендувала будинок для весілля, але застала на кухні "злодія-гурмана" (відео)

Молода пара прилетіла до Південної Африки на весілля та винайняла орендовану квартиру. Та несподівано до них у гості завітав "злодій-гурман", який потрапив у кадри вірусного відео.

Виявилося, що ним виявився дуже спритний бабуїн — мавпа залізла через відчинене вікно та влаштувала собі фруктовий бенкет. Відео з відповідними кадрами були оприлюднені в TikTok.

Ролик з курйозом став вірусним — набрав понад 5,8 млн переглядів. На відео видно, що як чоловік заходить на кухню й кричить "go, get!" у бік невидимого спершу порушника, а за мить стає зрозуміло — на столі сидить бабуїн з фруктами в руках та в роті.

Власниця ролика Брук Пітчфорд розповідає, що ці кадри були зняті її сестрою. Її чоловік сестри, Чендлер, почав стукати пластиковим контейнером по столу, намагаючись вигнати тварину, але вона лише поглядає на людей з неприязню.

Лише коли він кидає контейнер у бік тварини, бабуїн робить крок назад, але все одно міцно тримаючи украдені ласощі. Бабуїн намагався вилізти через вікно, але не захотів віддавати фрукти й зрештою просто пішов через задні двері мимо переляканої сестри Брук. У домі в той момент були й двоє маленьких дітей, тож родина добряче злякалася.

Після втечі "гурмана" на даху почули нові звуки. Виявилося, що вікна на другому поверсі теж були відчинені, а тому сім’я кинулась їх зачиняти.

Далі, за словами жінки, бабуїн вирішив "драматичну паузу" не закінчувати: він сів перед вікном і спокійно доїв украдені фрукти у них на очах. Поруч сиділа самиця з дитинчам, але самець, як каже Брук, навіть не думав ділитися їжею.

"Ми тоді дуже мало знали про бабуїнів", — зізнається Брук, додаючи, що її родичам дуже пощастило, що тварина не напала.

Реакція соцмереж

У коментарях одразу вибухнули смішними реакціями щодо цієї небезпечної ситуації. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Лізти до бабуїна — це божевілля. Я б закрилася в кімнаті";

"Ти пробував налякати бабуїна!? Щастить, що він не кинувся";

"Він дивиться так, ніби каже: ну давай, кинь ще щось";

"Його погляд говорить прямо про все".

