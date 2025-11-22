Сосед превращает сад мужчины в джунгли из-за одной незаметной мелочи (видео)

Житель Великобритании заметил, что его сосед активно занимается садоводством. Однако проблема, по его словам, заключается в том, что теперь из-за одного растения уже его приусадебному участку угрожает опасность.

Все дело в том, что невнимательный сосед начал выращивать дикий бамбук в своем саду, который начал бесконтрольно расти. Теперь эта трава уже угрожает территории героя истории, о чем он рассказал в своем ролике в Instagram.

Ролик британца стал популярным — набрал почти 1,9 млн просмотров. По словам мужчины, его сосед начал культивировать дикий бамбук в своем саду, и это уже дало неприятные последствия.

Уже на своей территории герой истории заметил корни этой травы, что очень быстро растет. Он жалуется, что если не принять никаких мер, то уже очень скоро придется заниматься "подрезанием травы" немедленно.

"Вот бамбук у соседа, уже 25 футов (более 7,5 метров) высотой. И теперь смотрите — вот новый корень! Поэтому будьте осторожны при высадке этого растения", — говорит автор ролика, который владеет компанией по ландшафтному дизайну.

Ученые напоминают, что бамбук уже давно нашел приют на Туманном Альбионе. Именно ползучие сорта этой травы преимущественно из Японии уже создали массу проблем владельцам домов из-за неумения культивировать это растение.

Там говорят, что побеги этого растения следует держали в изолированной местности, постоянно останавливать рост травы с помощью известных методов садоводства (подрезание корня, четкая территория посадки и контроль за ростом). Также советуют не брать те самые ползучие сорта, которые растут до 30 см ежесуточно, а искать только декоративные виды.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео мужчины, все советовали поговорить с соседом и найти решение этой проблеме.

"Самое быстрое растение в мире по скорости роста. Ему место только в горшках";

"Бамбук всегда становится проблемой — особенно, если его посадил сосед";

"Я избавился от соседского бамбука: просто лил кипяток на побеги. Надо повторять, но работает";

"Надо брать другие сорта этой травы. Иначе будет беда".

