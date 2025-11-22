Сусід перетворює сад чоловіка на джунглі через одну непомітну дрібницю (відео)

Мешканець Великої Британії помітив, що його сусід активно займається садівництвом. Однак проблема, за його словами, полягає в тому, що тепер через одну рослину вже його присадибній ділянці загрожує небезпека.

Вся річ у тому, що неуважний сусід почав вирощувати дикий бамбук у своєму саду, який почав безконтрольно рости. Тепер ця трава вже загрожує території героя історії, про він розповів у своєму ролику в Instagram.

Ролик британця став популярним — набрав майже 1,9 млн переглядів. За словами чоловіка, його сусід почав культивувати дикий бамбук у своєму саду, та це вже дало неприємні наслідки.

Вже на своїй території герой історії помітив коріння цієї трави, що дуже швидко росте. Він бідкається, що якщо не вжити ніяких заходів, то вже дуже скоро доведеться займатися "підрізанням трави" негайно.

"Ось бамбук у сусіда, вже 25 футів (понад 7,5 метрів) заввишки. І тепер дивіться — ось новий корінь! Тому будьте обережні при висадці цієї рослини", — говорить автор ролика, який володіє компанією з ландшафтного дизайну.

Учені нагадують, що бамбук вже давно знайшов прихисток на Туманному Альбіоні. Саме повзучі сорти цієї трави переважно з Японії вже створили масу проблем власникам будинків через невміння культивувати цю рослину.

Там говорять, що пагони цієї рослини слід тримали в ізольованій місцевості, постійно зупиняти ріст трави за допомогою відомих методів садівництва (підрізання кореня, чітка територія посадки та контроль за зростом). Також радять не брати ті саме повзучі сорти, які ростуть до 30 см щодоби, а шукати тільки декоративні види.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео чоловіка, всі радили поговорити з сусідом і знайти розв'язок цій проблемі.

"Найшвидша рослина у світі за швидкістю зросту. Їй місце лише в горщиках";

"Бамбук завжди стає проблемою — особливо, якщо його посадив сусід";

"Я позбувся сусідського бамбука: просто лив окріп на пагони. Треба повторювати, але працює";

"Треба брати інші сорти цієї трави. Інакше буде біда".

