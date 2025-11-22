Учительница отказывается выучить настоящее имя ученицы: та устроила необычную месть

Одна женщина рассказывает, что когда была школьницей, то вынуждена была отомстить преподавательнице, ведь та постоянно называла девушку не тем именем. Поступок живо обсуждали в соцсетях и говорят, что она поступила правильно.

Девушка говорит, что ее имя действительно довольно сложное в произношении, ведь она имеет смешанное происхождение с Гавайев, имея японское и американское белое происхождение. Об этом она рассказала в заметке в Reddit.

По словам американки, в шестом классе у нее был строгий учитель по математике миссис Уайт. Однако у него возникли серьезные проблемы с произношением ее имени.

"Мое имя — Кауи (Kau'i). Оно выглядит пугающе, но на самом деле это просто. Но когда мисс Уайт зачитывала список присутствующих в классе, она споткнулась на моем имени, и я поправила ее произношение. После этого мисс Уайт сказала: "Эм, я буду звать тебя Кэтрин", — вспомнила девушка.

Відео дня

Она добавила, что была потрясена, ведь с ней такого еще никогда не случалось. Ранее преподаватели могли называть ее имя не совсем точно, но "это было определенно совсем другое".

"Я была так удивлена, что на первые две недели я как бы позволяла это. Но в какой-то момент это начало меня раздражать, потому что она не прилагала никаких усилий, чтобы научиться произносить мое имя, я никогда не говорила ей, что она может звать меня Кэтрин, и к тому же она могла бы спросить у меня прозвище или мое второе имя или что-то вроде того!", — подчеркивает американка.

Кауи решила проучить бестактную учительницу Фото: Freepik

Чтобы отомстить учительнице, она начала звать ее именем Джессика. Девушка знала, что учительница не любит, когда ее называют по имени, но решилась на это.

"С того дня она была Джессикой, Джесси, Джесс, JJ или любым другим прозвищем, которое могла придумать. Она никогда не кричала на меня или что-то такое, она просто поправляла и говорила 'мисс Уайт', а я это игнорировала. Например: я говорила "Джесс", а она отвечала: 'миссис Уайт'. Или так: "Джессика, я не понимаю задание номер три. Можете объяснить?".

Американка говорит, что учительница была раздражена, но не выдавала себя. Она продолжала героиню истории звали Кэтрин почти весь год, поэтому "была рада этой мести".

А через два года произошла развязка этой истории — миссис Уайт уволили из школы из-за агрессивного поведения в отношении учеников с другими цветами кожи. Сама автор сообщения резюмирует, что когда узнала об этом, то "честно говоря, я не удивлена".

Реакция соцсетей

Комментируя ее сообщение, практически все пользователи стали на сторону девушки. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Я однажды игнорировала учительницу целый день, потому что она продолжала звать меня именем моей сестры. Когда она сделала невозможным дальше игнорировать ее, шлепнув книжкой по моему столу и закричав имя сестры, я просто взглянула на нее и с каменным лицом сказала: 'Я все еще не Лесли'."

"Рада, что ты решила бороться. И если уж на то пошло, мне больше нравится Кауи, чем Кэтрин";

"Кауи звучит оригинально и легко запоминается. Просто учительница явно была расисткой, и факт увольнения из-за агрессии к детям других рас — показателен";

"Я бы обратилась к администрации или попросила бы родителей сделать то же самое".

Ранее Фокус рассказывал о том, как модель заказала свадебную фотосессию, чтобы отомстить парню. 29-летняя модель и инфлюенсер Аманда Моретти из Италии превратила измену любимого в необычный проект.

Впоследствии стало известно, что женщина мстит бывшему уже более 8 лет из-за его измены. Жительница Британии рассказала, что ее жених изменил с их соседкой, что привело к концу помолвки, а потом она решила хорошенько проучить его за этот подлый поступок.