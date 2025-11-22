Вчителька відмовляється вивчити справжнє ім'я учениці: та влаштувала незвичайну помсту

Одна жінка розповідає, що коли була школяркою, то змушена була помститися викладачці, адже та постійно називала дівчину не тим іменем. Вчинок жваво обговорювали в соцмережах і кажуть, що вона вчинила правильно.

Дівчина говорить, що її ім’я справді є доволі складним у вимові, адже вона має змішане походження з Гаваїв, маючи японське та американське біле походження. Про це вона розповіла в дописі в Reddit.

Зі слів американки, в шостому класі у неї був суворий учитель з математики місіс Вайт. Однак у нього виникли серйозні проблеми з вимовою її імені.

"Моє ім’я — Кауї (Kau’i). Воно виглядає лякаюче, але насправді це просто. Але коли міс Уайт зачитувала список присутніх у класі, вона спіткнулася на моєму імені, і я поправила її вимову. Після цього міс Уайт сказала: "Ем, я буду кликати тебе Кетрін", — згадала дівчина.

Вона додала, що була приголомшена, адже з нею такого ще ніколи не траплялося. Раніше викладачі могли називати її ім’я не зовсім точно, але "це було певно зовсім інше".

"Я була так здивована, що на перші два тижні я ніби дозволяла це. Але в якийсь момент це почало мене дратувати, бо вона не докладала жодних зусиль, щоб навчитися вимовляти моє ім’я, я ніколи не казала їй, що вона може кликати мене Кетрін, і до того ж вона могла б запитати в мене прізвисько або моє друге ім’я чи щось на кшталт того!", — підкреслює американка.

Кауї вирішила провчити безтактовну вчительку Фото: Freepik

Щоб помститися вчительці, вона почала кликати її іменем Джессіка. Дівчина знала, що вчителька не любить, коли її називають за іменем, але наважилася на це.

"З того дня вона була Джессікою, Джессі, Джесс, JJ або будь‑яким іншим прізвиськом, яке могла придумати. Вона ніколи не кричала на мене чи щось таке, вона просто поправляла і казала 'міс Уайт', а я це ігнорувала. Наприклад: я казала "Джесс", а вона відповідала: 'місіс Вайт'. Або так: "Джессіко, я не розумію завдання номер три. Можете пояснити?".

Американка говорить, що вчителька була роздратована, та не видавала себе. Вона продовжувала героїню історії кликали Кетрін майже весь рік, тож "була рада цій помсті".

А через два роки сталася розв’язка цієї історії — місіс Уайт звільнили зі школи через агресивну поведінку щодо учнів з другими кольорами шкіри. Сама авторка допису резюмує, що коли дізналася про це, то "чесно кажучи, я не здивована".

Реакція соцмереж

Коментуючи її допис, практично всі юзери стали на бік дівчини. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я одного разу ігнорувала вчительку цілий день, бо вона продовжувала кликати мене ім’ям моєї сестри. Коли вона зробила неможливим далі ігнорувати її, шльопнувши книжкою по моєму столу і закричавши ім’я сестри, я просто глянула на неї та з кам’яним обличчям сказала: 'Я все ще не Леслі";

"Рада, що ти вирішила боротися. І якщо вже на те пішло, мені більше подобається Кауї, ніж Кетрін";

"Кауї звучить оригінально та легко запам'ятається. Просто вчителька явно була расисткою, і факт звільнення через агресію до дітей інших рас — показовий";

"Я б звернулася до адміністрації або попросила б батьків зробити те саме".

