Нашел счастье: домашний кабанчик стал мегазвездой из-за реакции на подарок хозяйки (видео)

Зоозащитница и ветеринарка из США Кристи Уокер давно занимается животными, среди которых есть кабан Пумба. Однажды женщина решила отдать свою старую подушку для животного, а реакцию на нее стала вирусной.

Сама американка говорит, что для нее поведения Пумбы на старую вещь из старых постельных принадлежностей была "радостью". Реакцию кабанчика на подушку женщина выложила в Instagram.

Ролик Кристи стал вирусным — набрал почти 15 млн просмотров. На видео женщина рассказывает, что решила отдать своему подопечному Пумбе старую подушку, которой уже 14 лет.

Когда фермерша отдала животному предмет из спальни, то кабанчик сначала принюхивался и пытался понять, что это. После того как он немного похрустел, кабан сразу завалился головой на подушку и комфортно прилег.

Самому животному вероятно очень понравилась эта вещь, а свою радость он проявлял негромким хрюканьем. Кристи говорит, что она рада реакции подопечному, ведь несмотря на свой возраст, подушка заинтересовала Пумбу.

"Пумба — это всегда радость", — подписала свое видео женщина.

Еще в одном видео женщина показала, как Пумба затянул подушку в свое логово и наслаждается отдыхом на ней. Кристи добавляет, что теперь кабан неразлучен со своим новым любимым аксессуаром.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению Кристи, пользователи не скрывали положительного отношения к кабанчику. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Милота видеть такого кабанчика, который умостился и скоро будет спать";

"Шикарно!";

"Выглядит очень удобно и комфортно для кабанчика";

"Пумба есть, а где же Тимон?";

"Крутое видео. Подняло настроение".

