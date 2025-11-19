Знайшов щастя: домашній кабанчик став мегазіркою через реакцію на подарунок хазяйки (відео)

Зоозахисниця та ветеринарка зі США Крісті Вокер давно опікується тваринами, серед яких є кабан Пумба. Одного разу жінка вирішила віддати свою стару подушку для тварини, а реакцію на неї стала вірусною.

Сама американка говорить, що для неї поведінки Пумби на стару річ зі старих постільних речей була "радістю". Реакцію кабанчика на подушку жінка виклала в Instagram.

Ролик Крісті став вірусним — набрав майже 15 млн переглядів. На відео жінка розповідає, що вирішила віддати своєму підопічному Пумбі стару подушку, якій вже 14 років.

Коли фермерка віддала тварині предмет зі спальні, то кабанчик спочатку принюхувався та намагався зрозуміти, що це. Після того як він трішки порохкав, кабан відразу завалився головою на подушку та комфортно приліг.

Самій тварині ймовірно дуже сподобалася ця річ, а свою радість він проявляв негучним рохканням. Крісті говорить, що вона втішена реакції підопічному, адже попри свій вік, подушка зацікавила Пумбу.

Відео дня

"Пумба — це завжди радість", — підписала своє відео жінка.

Ще в одному відео жінка показала, як Пумба затягнув подушку у своє лігво та насолоджується відпочинком на ній. Крісті додає, що тепер кабан нерозлучний зі своїм новим улюбленим аксесуаром.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису Крісті, користувачі не приховували позитивного ставлення до кабанчика. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Милота бачити такого кабанчика, який вмостився і скоро буде спати";

"Шикарно!";

"Виглядає дуже зручно та комфортно для кабанчика";

"Пумба є, а де ж Тімон?";

"Круте відео. Підняло настрій".

