Пост в Facebook изменил жизнь женщины и принес ей многомиллионный выигрыш: что произошло (фото)

Американка Дебби Тракермиллер занималась домашними делами, когда случайно в новостном выпуске сообщили о розыгрыше лотереи. Когда женщина зашла в соцсети, то не могла поверить — она стала миллионершей.

Оказалось, что женщина указала комбинацию в своем лотерейном билете, которая принесла ей 1 млн долларов. Об этом сообщает оператор лотереи в штате Пенсильвания.

По словам женщины, она иногда играет в лотерею Powerball, а в тот день джекпот составлял примерно 400 миллионов долларов. Свой выигрышный билет она приобрела в супермаркете, и фактически забыла о нем.

Когда прошел розыгрыш, Дебби сидела на кухне и мыла посуду после приготовления пищи. Именно тогда она услышала о прошлом розыгрыше и то, что там были победители.

Фото: Unsplash

"Я увидела сообщение на Facebook от нашего местного телеканала и подумала: "О, надо же проверить мой билет!" — вспоминает Дебби. Я сразу закричала мужа! Прыгала от радости, а он повторял: "Дай минутку, найду очки", — вспоминает женщина.

Ее билет совпал с пятью белыми шариками — 2-26-43-44-62 — но не с красным Powerball 22. После этого Дебби и муж поделились радостной новостью с двумя взрослыми детьми, пообещав, что часть выигрыша потратят на погашение их студенческих кредитов.

"Мы любим путешествовать и ходить на спортивные события. А наш любимый футбольный клуб — Eagles, конечно!" — говорит женщина.

Также семья планирует сделать ремонт, отправиться в путешествие и инвестировать часть средств. Супермаркет Giant, где был куплен билет, получил бонус в 5 000 долларов.

