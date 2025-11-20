Пост у Facebook змінив життя жінки та приніс їй багатомільйонний виграш: що сталося (фото)

Американка Деббі Тракерміллер займалася домашніми справами, коли випадково в новинному випуску повідомили про розіграш лотереї. Коли жінка зайшла у соцмережі, то не могла повірити — вона стала мільйонеркою.

Виявилося, що жінка вказала комбінацію у своєму лотерейному білеті, яка принесла їй 1 млн доларів. Про це повідомляє оператор лотереї в штаті Пенсильванія.

Зі слів жінки, вона інколи грає в лотерею Powerball, а того дня джекпот становив приблизно 400 мільйонів доларів. Свій виграшний білет вона придбала у супермаркеті, і фактично забула про нього.

Коли минув розіграш, Деббі сиділа на кухні та мила посуд після приготування їжі. Саме тоді вона почула про минулий розіграш і те, що там були переможці.

Фото: Unsplash

"Я побачила допис на Facebook від нашого місцевого телеканалу й подумала: "О, треба ж перевірити мій квиток!" — згадує Деббі. Я одразу закричала чоловіка! Стрибала від радості, а він повторював: "Дай хвилинку, знайду окуляри", — згадує жінка.

Її квиток збігся з п’ятьма білими кульками — 2-26-43-44-62 — але не з червоним Powerball 22. Після цього Деббі й чоловік поділилися радісною новиною з двома дорослими дітьми, пообіцявши, що частину виграшу витратять на погашення їхніх студентських кредитів.

"Ми любимо подорожувати та ходити на спортивні події. А наш улюблений футбольний клуб — Eagles, звісно!" — каже жінка.

Також сім’я планує зробити ремонт, відправитися у подорож та інвестувати частину коштів. Супермаркет Giant, де був куплений квиток, отримав бонус у 5 000 доларів.

