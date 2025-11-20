Застыл во времени: жуткие фотографии заброшенного отеля, где годами не изменилось ничего (фото)

Один блогер из США обнаружил заброшенный гостиничный комплекс, который выглядит так, будто его внезапно закрыли и больше никто туда не возвращался. Кадры из заброшенного комплекса вызвали оживленную дискуссию в сети.

На кадрах можно заметить различные локации этого комплекса, где все как будто замерло во времени — ни гости, ни персонал не оставили ни одного следа своего ухода. Об этом говорится в ролике блогера на Youtube.

На видео мужчина показывает номера с полностью меблированными кроватями и матрасами, картинами на стенах и даже старыми CRT-телевизорами. Бар остался идеально организованным: столы, стулья и барные табуреты стоят ровно, на месте — салфетницы и даже полные солянки.

"Исследую полностью нетронутый заброшенный отель, где каждый номер, каждая кровать и каждый предмет мебели остались на месте — настоящая капсула времени. Я зашел внутрь и увидел, что все комнаты до сих пор заполнены кроватями, подушками, тумбами и всей оригинальной мебелью", — говорит автор ролика.

Далее мужчина показывает обеденный зал — здесь стоят столы в ряд, стулья задвинуты, колонки на месте, а лампы старого танцпола будто ждут включения. Также, отмечает блогер, на стенах видно, как облущивается краска, а влага медленно съедает потолки и пол.

"Я зашел на главный этаж и сразу понял — это не просто заброшенное место, оно заморожено. На каждой двери — паутина, будто природа пыталась зашить этот дом. Краска уже начинает облазить, но при этом кажется, что отель можно открыть хоть завтра", — резюмирует блогер, добавив, что не раскроет места этого отеля.

Реакция сети

Фотографии и видео вызвали настоящий шок у фанатов исследований городских заброшенных зданий. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Выглядит не столько заброшенным, сколько просто "навсегда закрытым". Кто-то мог бы купить его, вложить немного денег — и открыть снова";

"Некоторые номера можно было бы объединить в один большой люкс, бар почти безупречен, только стулья и высокие столики стоит заменить";

"Он в просто невероятном состоянии. Да, годы выдают старые телевизоры и магнитолы, но в целом выглядит так, будто нуждается в минимальном ремонте";

"Трудно поверить, что такой красивый отель стоит пустым".

