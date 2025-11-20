Застиг у часі: моторошні світлини занедбаного готелю, де роками не змінилося нічого (фото)

Один блогер зі США виявив покинутий готельний комплекс, який виглядає так, ніби його раптово закрили й більше ніхто туди не повертався. Кадри із занедбаного комплексу викликали жваву дискусію в мережі.

На кадрах можна помітити різні локації цього комплексу, де все наче завмерло в часі — ні гості, ні персонал не лишили жодного сліду свого відходу. Про це йдеться в ролику блогера на Youtube.

На відео чоловік показує номери з повністю вмебльованими ліжками й матрацами, картинами на стінах і навіть старими CRT-телевізорами. Бар лишився ідеально організованим: столи, стільці та барні табурети стоять рівно, на місці — серветниці й навіть повні солянки.

"Досліджую повністю недоторканий занедбаний готель, де кожен номер, кожне ліжко та кожен предмет меблів залишилися на місці — справжня капсула часу. Я зайшов усередину і побачив, що всі кімнати досі заповнені ліжками, подушками, тумбами й усіма оригінальними меблями", — говорить автор ролика.

Далі чоловік показує обідню залу — тут стоять столи в ряд, стільці засунуті, колонки на місці, а лампи старого танцполу ніби чекають на ввімкнення. Також, відзначає блогер, на стінах видно, як облущується фарба, а волога повільно з’їдає стелі й підлогу.

"Я зайшов на головний поверх і відразу зрозумів — це не просто занедбане місце, воно заморожене. На кожних дверях — павутиння, ніби природа намагалася зашити цей будинок. Фарба вже починає облазити, але водночас здається, що готель можна відкрити хоч завтра", — резюмує блогер, додавши, що не розкриє місця цього готелю.

Реакція мережі

Світлини та відео викликали справжній шок у фанатів досліджень міських покинутих будівель. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Виглядає не стільки занедбаним, скільки просто "назавжди закритим". Хтось міг би купити його, вкласти трохи грошей — і відкрити знову";

"Деякі номери можна було б об’єднати в один великий люкс, бар майже бездоганний, тільки стільці та високі столики варто замінити";

"Він у просто неймовірному стані. Так, роки видають старі телевізори та магнітоли, але загалом виглядає так, ніби потребує мінімального ремонту";

"Важко повірити, що такий гарний готель стоїть пусткою".

