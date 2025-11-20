Редкая модель: знаменитую шифровальную машину продали на аукционе за бешеные деньги (видео)

Чрезвычайно редкую и рабочую нацистскую шифровальную машину Enigma M4 продали в Париже почти за полмиллиона евро. Это оказалось вдвое дороже ожидаемой цены в начале торгов, сообщили в аукционном доме Christie's в среду.

Там сообщают, что новый владелец приобрел этот редкий исторический раритет за 482,6 тыс. евро (более 24 млн грн). Сам покупатель решил не разглашать свое имя из частных соображений.

Журналисты France 24 пишут, что это была модель Enigma M4, которая была продана в Париже. Ранее машина принадлежала французскому коллекционеру, который решил выставить на продажу знаменитую шифровальную станцию.

Еще одну машину M4 — самую редкую разновидность среди сохранившихся — продали в Нью-Йорке в 2015 году за 365 тысяч долларов. Тогда это был рекорд, сообщали в аукционном доме Bonhams.

Как взломали Enigma

Шифраторы Enigma работали на основе клавиш и сложных роторных систем, использовали немцы для защищенной связи во время Второй мировой войны. Долгое время их коды были недосягаемыми для союзной разведки.

Первыми взломать непростой код были представители польской разведки, однако им не удалось подобраться к разгадке. А в 1941-м была создана более новая и значительно усовершенствованная версия, которую в 1941 году заказал командующий Крисгмарине Карл Дёниц для связи с подводным флотом во время нацистской блокады Британии.

Однако именно британцам удалось найти взломать эту машину в рамках сверхсекретного проекта Ultra. Именно тогда команда специалистов во главе с математиком из Оксфордского университета Аланом Тюрингом смогла выявить слабости и получили доступ к сверхважной информации нацистов.

Это позволило ускорить победу западных союзников во Второй мировой войне. О самом проекте и взломе машины Enigma не было ничего известно вплоть до начала 1990-х годов, когда были рассекречены документы о деятельности Блетчи-парка, который и занимался расшифровкой шифровальных машин и кругов Третьего рейха.

