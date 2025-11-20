Рідкісна модель: знамениту шифрувальну машину продали на аукціоні за шалені кошти (відео)

Надзвичайно рідкісну та робочу нацистську шифрувальну машину Enigma M4 продали в Парижі майже за пів мільйона євро. Це виявилося удвічі дорожче від очікуваної ціни на початку торгів, повідомили в аукціонному домі Christie’s у середу.

Там повідомляють, що новий власник придбав цей рідкісний історичний раритет за 482,6 тис. євро (понад 24 млн грн). Сам покупець вирішив не розголошувати своє ім'я з приватних міркувань.

Журналісти France 24 пишуть, що це була модель Enigma M4, яку було продано в Парижі. Раніше машина належала французькому колекціонеру, який вирішив виставити на продаж знамениту шифрувальну станцію.

Ще одну машину M4 — найрідкісніший різновид серед тих, що збереглися, — продали в Нью-Йорку у 2015 році за 365 тисяч доларів. Тоді це був рекорд, повідомляли в аукціонному домі Bonhams.

Як зламали Enigma

Шифратори Enigma працювали на основі клавіш і складних роторних систем, використовували німці для захищеного зв’язку під час Другої світової війни. Тривалий час їхні коди були недосяжними для союзної розвідки.

Першими зламати непростий код були представники польської розвідки, однак їм не вдалося підібратися до розгадки. А в 1941-му була створена новіша та значно вдосконалена версія, яку в 1941 році замовив командувач Крісгмаріне Карл Дьоніц для зв’язку з підводним флотом під час нацистської блокади Британії.

Однак саме британцям вдалося знайти зламати цю машину в рамках надсекретного проєкту Ultra. Саме тоді команда фахівців на чолі з математиком з Оксфордського університету Аланом Тюрінгом змогла виявити слабкості та отримали доступ до надважливої інформації нацистів.

Це дозволило прискорити перемогу західних союзників у Другій світовій війні. Про сам проєкт і злам машини Enigma не було нічого відомо аж до початку 1990-х років, коли були розсекречені документи про діяльність Блетчі-парку, який і займався розшифровкою шифрувальних машин і колів Третього рейху.

