Сосед жалуется ОСМД и полиции на мужчину и его собаку, которой у него нет (фото)

Мужчина из США говорит, что конфликтует со своим соседом из-за лая собаки. Тот вызывал полицию и сообщал в местное объединение на четвероногого в доме героя истории, но курьезность ситуации заключается в том, что у него нет домашних животных.

Он говорит, что даже не имеет золотой рыбки, а живет довольно скромно и тихо, работая удаленно. Свою историю он рассказал в Reddit.

По словам автора поста, он получил четыре сообщения от ассоциации жителей. В них говорилось, что несколько соседей жаловались на "собаку, которая лает все утро" и "неконтролируемый шум от домашних животных"

"Оказалось, что лает собака мужчины на следующей улице, но он продолжает говорить ассоциации, что это мой дом, потому что, по его словам: "Выглядит, будто у вас была бы громкая собака", — рассказывает мужчина детали истории.

Соседи считали, что мужчина держит шумную собаку, но у него нет животных Фото: Freepik

Более того, владелец собаки начал откровенно врать — указывать на окна героя истории. После вала откровенной лжи, мужчина пригласил председателя ассоциации жителей, чтобы он стоял в гостиной мужчины во время "часов лая".

"Была полная тишина. Он сказал: "О, да. Это точно не здесь". Теперь тот человек с соседней улицы сердится, что я его сдал, и даже оставил на моей двери записку: "Возможно, вам следует завести собаку". Почему я живу в ситкоме?" — резюмирует автор поста.

Реакция пользователей

В сети на сообщение мужчины разгорелась дискуссия о поступке соседа и его лжи. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Сосед поступил типично — собака то его, а виноват кто-то другой";

"Ей Богу, с такими соседями и думать нечего";

"Думаю, надо сменить район, или подать к соседу иск";

"Ситуация действительно плохая. Пора определенно менять место жительства вам".

