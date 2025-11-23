Сусід скаржиться ОСББ і поліції на чоловіка та його собаку, якого в нього немає (фото)

Чоловік зі США говорить, що конфліктує зі своїм сусідом через гавкіт собаки. Той викликав поліцію та повідомляв місцеве об'єднання на чотирилапого в будинку героя історії, але курйозність ситуації полягає в тому, що в нього немає домашніх тварин.

Він говорить, що навіть не має золотої рибки, а живе доволі скромно та тихо, працюючи віддалено. Свою історію він розповів у Reddit.

За словами автора посту, він отримав чотири повідомлення від асоціації мешканців. У них говорилося, що кілька сусідів скаржилися на "собаку, яка гавкає весь ранок" та "неконтрольований шум від домашніх тварин"

"Виявилося, що гавкає собака чоловіка на наступній вулиці, але він продовжує говорити асоціації, що це мій будинок, бо, за його словами: "Виглядає, ніби у вас була б гучна собака", — переповідає чоловік деталі історії.

Сусіди вважали, що чоловік тримає гучного собаку, але в нього нема тварин Фото: Freepik

Ба більше, власник собаки почав відверто брехати — вказувати на вікна героя історії. Після валу відвертої брехні, чоловік запросив голову асоціації мешканців, щоб він стояв у вітальні чоловіка під час "годин гавкоту".

"Була повна тиша. Він сказав: "О, так. Це точно не тут". Тепер той чоловік з наступної вулиці сердиться, що я його здав, і навіть залишив на моїх дверях записку: "Можливо, вам СЛІД завести собаку". Чому я живу у ситкомі?" — резюмує автор посту.

Реакція користувачів

У мережі на допис чоловіка розгорілася дискусія про вчинок сусіда та його брехню. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Сусід вчинив типово — собака то його, а винуватий хтось інший";

"Їй Богу, з такими сусідами й думати нема чого";

"Думаю, треба змінити район, або подати до сусіда позов";

"Ситуація справді погана. Пора певне змінювати місце проживання вам".

