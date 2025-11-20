Исчезла без причины: неизвестные похитили дорожку из камня к дому женщины (видео)

В американском штате Теннесси произошел довольно странный случай — подъездную дорожку к дому Пейдж Беттен кто-то буквально разобрал на камни и похитил. Сейчас женщина не знает, кто именно мог такое совершить.

Местная риелтор говорит, что приобрела дом в октябре 2024 года с намерением отремонтировать его и перепродать. Но в пятницу ей позвонили и сообщили неожиданную новость, сообщает Local 3 News.

В пятницу потенциальные покупатели и их агент позвонили Беттену, чтобы сообщить, что в доме что-то отсутствует.

"В субботу утром мне позвонили... и она сказала: "Привет, мы думаем сделать предложение. Когда ты закончишь с подъездной дорожкой?" А я ответила: "Ну, у дорожки были несколько трещин, но мы не планировали ее переделывать." А она говорит: "Возможно, мы взяли не тот дом", — объяснила Беттен.

Беттен рассказывает, что в пятницу возле дома находились по меньшей мере три транспортных средства. По словам Беттен, это был грузовик с прицепом, самосвал с погрузчиком и грузовик King Cab с погрузчиком.

Грузовик с прицепом возле дома миссис Беттен

После разговора с соседями она отметила, что грузовики стояли там почти с 9:00 до чуть после 11:00.

"Я на самом деле позвонила на номер экстренной службы. Это была женщина. Я рассказала ей, и она сказала: "Что, как?". Все просто были шокированы, некоторые подумали, что это искусственное изображение, которое даже не настоящее. А я говорю: "нет, оно настоящее, клянусь",- сказала Беттен.

Журналисты поговорили с несколькими соседями в районе, кто живет рядом с этим домом. Многие предположили, что это работа, которую Беттен заказала. Некоторые описывали уже упомянутые грузовики, а другие упоминали звук, похожий на бульдозер.

"Я каждое утро отводила детей на школьный автобус, как обычно, и мы видели, как они снимали дорожку. Я думала, что они просто заменяют ее для владельца. Полицейский приехал, а кто-то, к сожалению, как-то ее украл, что странно", — рассказала соседка Эйприл Реннер.

Теперь госпожа Беттен надеется найти виновных. Она считает, что работники просто ошиблись адресом, и надеется, что они выйдут на связь. Иначе она рискует потратить почти $12 тысяч на восстановление.

"Самое главное — узнать, кто это сделал случайно, не пытаясь кого-то обвинять, но надеюсь, что кто-то выйдет на связь и скажет: "Да, мы ошиблись." И, надеюсь, мы получим дорожку и крыльцо, не тратя всю сумму самостоятельно", — сказала американка.

