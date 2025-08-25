Мужчина попросил у начальника погрузчик для собственных нужд: дальше произошел курьез (фото)

Начальник строительной бригады пошел на встречу своему подопечному, разрешив взять экскаватор с работы. Потом мужчина пожалел об этом, когда узнал, что произошло с техникой у его рабочего дома.

Оказалось, что работник пытался с помощью машины расчистить грязь на территории, но потом техника "застряла" в грязи, говорится в заметке автора в Reddit.

Пост руководителя стал популярным в сети — набрал более 23 тыс. реакций. Мужчина рассказывает, что к нему обратился один работник с просьбой дать на время погрузчик, потому что его дядя планировал перестроить земельный участок.

"Мы вывезли около 30 кубометров выкопанного грунта на его участок. Затем они спросили, могут ли использовать мой погрузчик, чтобы разровнять грунт. Они сделали это, а потом решили использовать погрузчик для других работ, которые хотели сделать", — рассказывает начальник бригады.

Но когда техника не вернулась вовремя, то мужчина обнаружил погрузчик посреди ямы с грунтом. Последствия "работы" техники мужчина зафотографировал и показал пользователям в сети.

Погрузчик застрял в грунте Фото: Reddit

"Вот почему не стоит давать работникам одалживать оборудование. Мягко говоря, первая часть моей недели теперь испорчена", — признается бригадир.

Пока точно неизвестно, где и когда было сделано это фото. По мнению интернет-пользователей, техника марки Bobcat является популярного среди строителей в США, а потому эта история могла произойти именно там.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту, пользователи саркастически прокомментировали увиденную фотографию. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Если я был бы тем работником, то делаю все возможное, чтобы вытащить это, прежде чем ты узнаешь. Немедленно";

"Нужен кран, чтобы это вытащить";

"Закопать до конца и сообщить, что украли";

"Ох, красиво. Выглядит как липкая грязь тоже";

"Я никогда бы не оправился после такой ошибки. Морально я был бы готов переехать в другую страну".

