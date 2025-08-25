Чоловік попросив у начальника навантажувач для власних потреб: далі стався курйоз (фото)

Начальник будівельної бригади пішов на зустріч своєму підопічному, дозволивши взяти екскаватор з роботи. Потім чоловік пошкодував про це, коли дізнався, що сталося з технікою у його робітника вдома.

Виявилося, що працівник намагався за допомогою машини розчистити бруд на території, але потім техніка "застрягла" в багнюці, йдеться в дописі автора в Reddit.

Пост керівника став популярним у мережі — набрав понад 23 тис. реакцій. Чоловік розповідає, що до нього звернувся один працівник з проханням дати на певний час навантажувач, бо його дядько планував перелаштували земельну ділянку.

"Ми вивезли близько 30 кубометрів викопаного ґрунту на його ділянку. Потім вони запитали, чи можуть використати мій навантажувач, щоб розрівняти ґрунт. Вони зробили це, а потім вирішили використати навантажувач для інших робіт, які хотіли зробити", — розповідає начальник бригади.

Але коли техніка не повернулася вчасно, то чоловік виявив навантажувач посеред ями з грунтом. Наслідки "роботи" техніки чоловік зафотографував і показав користувачам в мережі.

Навантажувач застряг у грунті Фото: Reddit

"Ось чому не варто давати працівникам позичати обладнання. М’яко кажучи, перша частина мого тижня тепер зіпсована", — зізнається бригадир.

Наразі точно невідомо, де і коли було зроблене це фото. На думку інтернет-юзерів, техніка марки Bobcat є популярного серед будівельників у США, а тому ця історія могла статися саме там.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного посту, юзери саркастично прокоментували побачену світлину. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Якщо я був би тим працівником, то роблю все можливе, щоб витягнути це, перш ніж ти дізнаєшся. Негайно";

"Потрібен кран, щоб це витягти";

"Закопати до кінця і повідомити, що вкрали";

"Ох, гарно. Виглядає як липка грязюка теж";

"Я ніколи б не оговтався після такої помилки. Морально я був би готовий переїхати в іншу країну".

