Зникла без причини: невідомі викрали доріжку з каменю до будинку жінки (відео)

У американському штаті Теннессі стався доволі дивний випадок — під'їзду доріжку до дому Пейдж Беттен хтось буквально розібрав на каміння та викрав. Наразі жінка не знає, хто саме міг таке вчинити.

Місцева рієлторка говорить, що придбала будинок у жовтні 2024 року з наміром відремонтувати його та перепродати. Але в п'ятницю їй подзвонили та повідомили неочікувану новину, повідомляє Local 3 News.

У п’ятницю потенційні покупці та їхній агент зателефонували Беттен, щоб повідомити, що в будинку щось відсутнє.

"У суботу вранці мені зателефонували… і вона сказала: "Привіт, ми думаємо зробити пропозицію. Коли ти закінчиш із під'їзною доріжкою?" А я відповіла: "Ну, у доріжки були кілька тріщин, але ми не планували її переробляти." А вона каже: "Можливо, ми взяли не той будинок", — пояснила Беттен.

Відео дня

Беттен розповідає, що у п'ятницю біля будинку перебували щонайменше три транспортні засоби. За словами Беттен, це був вантажівка з причепом, самоскид із навантажувачем та вантажівка King Cab із навантажувачем.

Вантажівка з причепом біля дому пані Беттен

Після розмови з сусідами вона зазначила, що вантажівки стояли там майже з 9:00 до трохи після 11:00.

"Я насправді зателефонувала на номер екстреної служби. Це була жінка. Я розповіла їй, і вона сказала: "Що, як?". Усі просто були шоковані, дехто подумав, що це штучне зображення, яке навіть не справжнє. А я кажу: "ні, воно справжнє, клянуся",— сказала Беттен.

Журналісти поговорили з кількома сусідами в районі, хто мешкає поруч з цим будинком. Багато хто припустив, що це робота, яку Беттен замовила. Дехто описував уже згадані вантажівки, а інші згадували звук, схожий на бульдозер.

"Я кожного ранку відводила дітей на шкільний автобус, як зазвичай, і ми бачили, як вони знімали доріжку. Я думала, що вони просто замінюють її для власника. Поліцейський приїхав, а хтось, на жаль, якось її вкрав, що дивно". — розповіла сусідка Ейпріл Реннер.

Тепер пані Беттен сподівається знайти винних. Вона вважає, ніби працівники просто помилилися адресою, і сподівається, що вони вийдуть на зв’язок. Інакше вона ризикує витратити майже $12 тисяч на відновлення.

"Найголовніше — дізнатися, хто це зробив випадково, не намагаючись когось звинувачувати, але сподіваюся, що хтось вийде на зв'язок і скаже: "Так, ми помилилися." І, сподіваюся, ми отримаємо доріжку та ганок, не витрачаючи всю суму самостійно", — сказала американка.

Раніше Фокус розповідав про те, як маляр провчив замовника за неоплачену роботу. Один з мешканців Туманного Альбіону розповів, що отримав замовлення пофарбувати паркан, але замовник не оплатив його роботу.

Згодом стало відомо, що будівельники закопали бульдозер в багнюку. Потім керівник бригалди пошкодував про це, коли дізнався, що сталося з технікою у його робітника вдома.