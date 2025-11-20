Камера Ring сняла то, чего родители боятся больше всего: малыш вышел из дома в темноту

Работающая мама Алиса Грин из Огайо (США) пережила самый тревожный момент в своей жизни, когда ее 18-месячный сын открыл входную дверь посреди ночи и вышел в темноту.

Запись с камеры дверного звонка оказалась одновременно страшной и по-семейному трогательной и быстро привлекла внимание пользователей сети. Мама ребенка поделилась видео в Instagram.

Алиса Грин, медсестра отделения интенсивной терапии и мама троих детей из Колумбуса, опубликовала кадры дерзкого "побега" маленького Маверика. Малыш научился вылезать из кроватки, и после нескольких бессонных ночей родители вернули старую конструкцию обратно, но это не остановило его.

Чтобы обезопасить сына, Грин постелила гимнастический мат у кровати и поставила защелку на дверь спальни. Однако Мэверику все-таки удалось открыть ее, а затем добраться до входной двери и отпереть засов.

Відео дня

Около четырех утра уведомление с камеры дверного звонка получил муж Алисы — Нейт, находившийся на ночной смене. Он увидел на экране своего сына, выбегающего в темноту перед домом.

Мужчина немедленно включил аварийные сигналы на камерах и позвонил жене. К счастью, Мэверик пробыл на улице всего несколько секунд — холод и тьма испугали малыша, и он тут же бросился обратно в дом.

Алиса спустилась вниз после сигнала тревоги и увидела открытые настежь двери и перепуганного ребенка, бегущего по гостиной.

Когда мама спросила сына, зачем он вышел на улицу, мальчик ответил неожиданно по-детски: "Я ехал к друзьям в машине".

К кому именно он собирался отправиться остается загадкой. Камеры не зафиксировали никаких автомобилей у дома.

После происшествия родители установили дополнительные замки на верхней части всех дверей, а также доводчики на окна. Теперь замки можно закрывать изнутри, не опасаясь новых ночных сюрпризов.

