Камера Ring зняла те, чого батьки бояться найбільше: малюк вийшов із дому в темряву

Мама Аліса Грін з Огайо (США) пережила найтривожніший момент у своєму житті, коли її 18-місячний син відчинив вхідні двері посеред ночі та вийшов у темряву.

Запис із камери дверного дзвінка виявився одночасно страшним і по-сімейному зворушливим і швидко привернув увагу користувачів мережі. Мама дитини поділилася відео в Instagram.

Аліса Грін, медсестра відділення інтенсивної терапії та мама трьох дітей з Колумбуса, опублікувала кадри зухвалої "втечі" маленького Маверіка. Малюк навчився вилазити з ліжечка, і після кількох безсонних ночей батьки повернули стару конструкцію назад, але це не зупинило його.

Щоб убезпечити сина, Грін постелила гімнастичний мат біля ліжка і поставила засувку на двері спальні. Однак Меверіку все-таки вдалося відкрити їх, а потім дістатися до вхідних дверей і відімкнути засув.

Відео дня

Близько четвертої ранку повідомлення з камери дверного дзвінка отримав чоловік Аліси — Нейт, який перебував на нічній зміні. Він побачив на екрані свого сина, який вибігає в темряву перед будинком.

Чоловік негайно ввімкнув аварійні сигнали на камерах і зателефонував дружині. На щастя, Меверік пробув на вулиці лише кілька секунд — холод і темрява налякали малюка, і він одразу ж кинувся назад у будинок.

Аліса спустилася вниз після сигналу тривоги і побачила відчинені навстіж двері та перелякану дитину, що біжить вітальнею.

Коли мама запитала сина, навіщо він вийшов на вулицю, хлопчик відповів несподівано по-дитячому: "Я їхав до друзів у машині".

До кого саме він збирався вирушити залишається загадкою. Камери не зафіксували жодних автомобілів біля будинку.

Після події батьки встановили додаткові замки на верхній частині всіх дверей, а також доводчики на вікна. Тепер замки можна закривати зсередини, не побоюючись нових нічних сюрпризів.

Раніше Фокус писав, що туристка з дітьми проїхала 13 годин, щоб потрапити в неіснуючий готель. Після прибуття з'ясувалося, що заклад Arncliffe Lodge (або The Arncliffe) був нібито закритим.

Також стало відомо, що американка народила малюка вагою майже 6 кг. 30-річна мати чотирьох дітей із Теннессі (США) розповіла, що її син став найбільшим новонародженим за останні три роки в лікарні TriStar Centennial.