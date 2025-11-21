"Необычный экспонат" Sotheby's: в США продали золотой унитаз за 12 миллионов долларов (фото)

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке был продан уникальный арт-объект — унитаз из 18-каратного золота, который ушел за рекордные 12,1 миллиона долларов. Автор произведения, итальянский художник Маурицио Каттелан, использовал его как провокационный способ показать контраст между роскошью и повседневной жизнью, а также высмеять чрезмерное богатство в современном обществе.

Как сообщает New York Post, 223-фунтовый золотой унитаз, который Каттелан назвал "Америка", не только является произведением искусства, но и полностью функционирует как обычный туалет. Его начальная цена составляла 10 миллионов долларов, что соответствовало рыночной стоимости золота на момент аукциона, однако торги подняли финальную сумму до 12,1 миллиона.

Художник объясняет, что стремился объединить бесценное искусство с предметом, который традиционно считается обыденным и практически незаметным.

"Неважно, обедаете ли вы блюдом за 200 долларов или хот-догом за 2 доллара — результат всегда одинаковый, когда речь идет о туалете", — отметил Каттелан, подчеркивая символическое значение своего произведения.

Он добавил, что хотел разместить что-то бесценное в "наименее благородном и самом необходимом месте", чтобы показать взаимосвязь между высокой формой искусства и повседневной функциональностью.

Туалет был выставлен в штаб-квартире Sotheby's в Нью-Йорке Фото: The New York Post

Представители Sotheby's охарактеризовали унитаз как "острый комментарий относительно столкновения художественного производства и рыночной стоимости". Во время выставки произведение было доступно для осмотра публикой, но посетителям запрещали им пользоваться.

"Мы не хотим, чтобы люди физически садились на произведения искусства", — пояснил эксперт аукциона Дэвид Гальперин.

Перед аукционом произведение принадлежало частному коллекционеру. Каттелан создал два таких унитаза в 2016 году, а один из них короткое время экспонировался в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Известно, что музей даже шутливо предлагал предоставить его для использования тогдашнему президенту США Дональду Трампу в ответ на его просьбу одолжить картину Ван Гога.

Золотой туалет также стал участником скандального происшествия: после выставки в Бленгеймском дворце его похитили. Правоохранители провели расследование, однако не смогли найти объект и пришли к выводу, что его, вероятно, разбили и переплавили, подобно драгоценностям, похищенным из Лувра в конце октября.

Скандальная репутация Каттелана подтверждается и предыдущими работами художника. В частности, его инсталляция с бананом, приклеенным к стене, за одну ночь стала сенсацией поп-культуры и была продана за 6 миллионов долларов.

Предыдущая работа Каттелана — "Комик", которая была продана за 6 миллионов долларов. Фото: The New York Post

Ранее руководитель отдела современного искусства Sotheby's Дэвид Гальперин назвал Каттелана настоящим провокатором, который заставляет коллекционеров по-новому оценивать связь между идеей искусства и его стоимостью.

