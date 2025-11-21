"Незвичний експонат" Sotheby's: у США продали золотий унітаз за 12 мільйонів доларів (фото)

На аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку було продано унікальний артоб’єкт — унітаз із 18-каратного золота, який пішов за рекордні 12,1 мільйона доларів. Автор твору, італійський художник Мауріціо Каттелан, використав його як провокаційний спосіб показати контраст між розкішшю та повсякденним життям, а також висміяти надмірне багатство у сучасному суспільстві.

Як повідомляє New York Post, 223-фунтовий золотий унітаз, який Каттелан назвав "Америка", не лише є витвором мистецтва, а й повністю функціонує як звичайний туалет. Його початкова ціна становила 10 мільйонів доларів, що відповідало ринковій вартості золота на момент аукціону, проте торги підняли фінальну суму до 12,1 мільйона.

Художник пояснює, що прагнув об’єднати безцінне мистецтво з предметом, який традиційно вважається буденним і практично непомітним.

"Неважливо, чи обідаєте ви стравою за 200 доларів, чи хот-догом за 2 долари — результат завжди однаковий, коли йдеться про туалет", — зазначив Каттелан, підкреслюючи символічне значення свого твору.

Він додав, що хотів розмістити щось безцінне у "найменш благородному та найнеобхіднішому місці", щоб показати взаємозв’язок між високою формою мистецтва та повсякденною функціональністю.

Туалет був виставлений у штаб-квартирі Sotheby's у Нью-Йорку Фото: The New York Post

Представники Sotheby's охарактеризували унітаз як "гострий коментар щодо зіткнення художнього виробництва та ринкової вартості". Під час виставки твір був доступний для огляду публікою, але відвідувачам забороняли ним користуватися.

"Ми не хочемо, щоб люди фізично сідали на твори мистецтва", — пояснив експерт аукціону Девід Гальперін.

Перед аукціоном твір належав приватному колекціонеру. Каттелан створив два таких унітази у 2016 році, а один із них короткий час експонувався у музеї Гуггенхайма у Нью-Йорку. Відомо, що музей навіть жартівливо пропонував надати його для використання тодішньому президенту США Дональду Трампу у відповідь на його прохання позичити картину Ван Гога.

Золотий туалет також став учасником скандальної пригоди: після виставки у Бленгеймському палаці його викрали. Правоохоронці провели розслідування, проте не змогли знайти об’єкт і дійшли висновку, що його, ймовірно, розбили та переплавили, подібно до коштовностей, викрадених із Лувру наприкінці жовтня.

Скандальна репутація Каттелана підтверджується і попередніми роботами художника. Зокрема, його інсталяція з бананом, приклеєним до стіни, за одну ніч стала сенсацією попкультури та була продана за 6 мільйонів доларів.

Попередня робота Каттелана — "Комік", що була продана за 6 мільйонів доларів Фото: The New York Post

Раніше керівник відділу сучасного мистецтва Sotheby’s Девід Гальперін назвав Каттелана справжнім провокатором, який змушує колекціонерів по-новому оцінювати зв’язок між ідеєю мистецтва та його вартістю.

