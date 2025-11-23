Хозяин ресторана сделал ремонт: теперь заведение выглядит как черно-белый комикс (фото, видео)

В одном из районов Нью-Йорка местный бизнесмен Джеймс Лим решил изменить свой ресторан под идею, которую увидел 10 лет назад в Южной Корее. После изменений его заведение теперь постепенно набирает популярность среди жителей мегаполиса.

Омакесе-ресторан Широкуро мгновенно привлек внимание благодаря своему необычному оформлению, ведь помещение полностью стилизовано под черно-белый комикс. Об этом сообщает WhatstheJam.

Название заведения, "Shirokuro" ("черное и белое" по-японски), точно отражает оптическую иллюзию, царящую внутри. Весь интерьер — от столов и стульев до барной стойки и пола — разрисован вручную толстыми контурными линиями, создающими эффект двумерной графики.

Автор проекта, художница и арт-директор Мирим Ю, потратила три месяца на создание уникального пространства, используя традиционные японские техники туши. Никаких обоев или печатных материалов: каждый элемент — от бонсай и бутылок саке до нарисованной "текстуры" дерева — нанесен непосредственно на стены и поверхности.

Ресторан в новом формате Фото: Instagram

Владелец Джеймс Лим говорит, что решил реализовать давнюю идею в Нью-Йорке, но с более доступными ценами на омакесе. В Широкуро предлагают меню на 10 блюд за 50 долларов или на 16 блюд — за 80 долларов. Есть также позиции à la carte: роллы, сашими, бенто-боксы для детей, мисо-суп и мочи.

Как пишут журналисты, сейчас заведение работает ежедневно с 12:00 до 15:30 и с 17:00 до 22:00 по адресу 103 2nd Ave, East Village. Shirokuro уже называют местом, которое сочетает гастрономию и искусство, предлагая гостям настоящий "выход за пределы реальности".

