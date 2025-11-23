Господар ресторану зробив ремонт: тепер заклад виглядає як чорно-білий комікс (фото, відео)

В одноному з районів Нью-Йорка місцевий бізнесмен Джеймс Лім вирішив змінити свій ресторан під ідею, яку побачив 10 років тому в Південній Кореї. Після змін його заклад тепер поступово набирає популярності серед мешканців мегаполіса.

Омакесе-ресторан Шірокуро миттєво привернув увагу завдяки своєму незвичному оформленню, адже приміщення повністю стилізоване під чорно-білий комікс. Про це повідомляє WhatstheJam.

Назва закладу, "Shirokuro" ("чорне та біле" японською), точно відображає оптичну ілюзію, що панує всередині. Увесь інтер’єр — від столів і стільців до барної стійки та підлоги — розмальований вручну товстими контурними лініями, що створюють ефект двовимірної графіки.

Авторка проєкту, художниця та артдиректорка Мірім Ю, витратила три місяці на створення унікального простору, використовуючи традиційні японські техніки туші. Жодних шпалер чи друкованих матеріалів: кожен елемент — від бонсай і пляшок саке до намальованої "текстури" дерева — нанесено безпосередньо на стіни та поверхні.

Ресторан у новому форматі Фото: Instagram

Власник Джеймс Лім говорить, що вирішив реалізувати давню ідею в Нью-Йорку, але з доступнішими цінами на омакесе. У Шірокуро пропонують меню на 10 страв за 50 доларів або на 16 страв — за 80 доларів. Є також позиції à la carte: роли, сашимі, бенто-бокси для дітей, місо-суп і мочі.

Як пишуть журналісти, зараз заклад працює щодня з 12:00 до 15:30 та з 17:00 до 22:00 за адресою 103 2nd Ave, East Village. Shirokuro вже називають місцем, що поєднує гастрономію та мистецтво, пропонуючи гостям справжній "вихід за межі реальності".

