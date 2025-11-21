Редкие карманные часы самого богатого пассажира "Титаника" выставят на аукцион (фото)

Золотые карманные часы, принадлежавшие одному из самых богатых пассажиров "Титаника", могут установить новый ценовой рекорд среди артефактов. Эксперты говорят, что они принадлежали одному из самых богатых пассажиров судна.

Раритетные часы принадлежали Изидору Страусу, совладельцу универмага Macy's, который в апреле 1912 года путешествовал на корабле вместе с женой Айдой, возвращаясь обратно в Нью-Йорк из Европы. Об этом сообщает FOX News.

По свидетельствам очевидцев, их видели вместе на палубе незадолго до гибели судна. Айда отказалась покинуть мужа и сесть в спасательную лодку, сказав: "Мое место — с тобой. Я жила с тобой, я люблю тебя и, если нужно, умру с тобой".

Ее горничную взамен посадили в лодку и отдали ей меховое пальто Айды для тепла. Через несколько дней после катастрофы личные вещи Страусов были подняты из вод Атлантики и переданы их сыну Джесси.

Среди них — 18-каратные золотые карманные часы Jules Jurgensen с инициалами "ІЅ". Считается, что Айда подарила мужу эти часы на его 43-й день рождения 6 февраля 1888 года — в год, когда он вместе с братом стал полноправным партнером Macy's.

Аукционист Эндрю Олдридж отмечает, что в конце XIX века карманные часы были одной из самых важных вещей для джентльмена, а этот экземпляр имеет особую ценность как подарок между одним из самых известных супружеских пар "Титаника". По его мнению, это один из самых редких и ценных предметов, связанных с историей корабля.

К часам прилагается письмо Айды Страус, датированное 10 апреля 1912 года, написанное на фирменном бланке "Титаника" и погашенное почтовым штемпелем судопочты. Письмо сошло с корабля вместе с другой корреспонденцией в Квинстауне (Ирландия).

В нем Айда вспоминает инцидент в Саутгемптоне, когда "Титаник" едва не столкнулся с судном SS New York: "Размеры, кажется, приносят свои неприятности... Опасность быстро миновала, и мы направляемся в Шербур".

Олдридж отмечает, что письмо сохранено в чрезвычайно хорошем состоянии и содержит редкое детальное описание событий, а его почтовое погашение делает документ еще более ценным. Сам аукцион состоится 22 ноября, сообщают журналисты.

