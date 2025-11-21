Рідкісний кишеньковий годинник найбагатшого пасажира "Титаніка" виставлять на аукціон (фото)

Золотий кишеньковий годинник, що належав одному з найбагатших пасажирів «Титаніка», може встановити новий ціновий рекорд серед артефактів. Експерти кажуть, що він належав одному з найбагатших пасажирів судна.

Раритетний годинник належав Ізидору Страусу, співвласнику універмагу Macy’s, який у квітні 1912 року подорожував на кораблі разом із дружиною Айдою, повертаючись назад до Нью-Йорка з Європи. Про це повідомляє FOX News.

За свідченнями очевидців, їх бачили разом на палубі незадовго до загибелі судна. Айда відмовилася покинути чоловіка та сісти в рятувальний човен, сказавши: "Моє місце — з тобою. Я жила з тобою, я люблю тебе і, якщо потрібно, помру з тобою".

Її покоївку натомість посадили до човна та віддали їй хутряне пальто Айди для тепла. Через кілька днів після катастрофи особисті речі Страусів були підняті з вод Атлантики та передані їхньому синові Джессі.

Відео дня

Серед них — 18-каратний золотий кишеньковий годинник Jules Jurgensen з ініціалами "ІS". Вважається, що Айда подарувала чоловікові цей годинник на його 43-й день народження 6 лютого 1888 року — у рік, коли він разом із братом став повноправним партнером Macy’s.

Фото: З відкритих джерел

Аукціоніст Ендрю Олдрідж зазначає, що наприкінці XIX століття кишеньковий годинник був однією з найважливіших речей для джентльмена, а цей екземпляр має особливу цінність як подарунок між одним із найвідоміших подружніх пар "Титаніка". На його думку, це один із найрідкісніших і найцінніших предметів, пов’язаних з історією корабля.

До годинника додається лист Айди Страус, датований 10 квітня 1912 року, написаний на фірмовому бланку "Титаніка" та погашений поштовим штемпелем суднопошти. Лист зійшов з корабля разом з іншою кореспонденцією у Квінстауні (Ірландія).

У ньому Айда згадує інцидент у Саутгемптоні, коли "Титанік" ледве не зіткнувся із судном SS New York: "Розміри, здається, приносять свої неприємності… Небезпека швидко минула, і ми прямуємо до Шербура".

Олдрідж наголошує, що лист збережений у надзвичайно доброму стані й містить рідкісний детальний опис подій, а його поштове погашення робить документ ще ціннішим. Сам аукціон відбудеться 22 листопада, резюмуть журналісти.

Раніше Фокус повідомляв, що годинник учасника знаменитої історичної битви виставили на продаж. Він належав британському офіцеру, що брав участь у знаменитій "Атаці легкої кінноти" під час Кримської війни (1853-1856).

Згодом стало відомо, як годинник ще одного багатого пасажира "Титаніка" продали за рекордну суму. Джон Джейкоб Астор був найбагатшим пасажиром потонулого лайнера, тоді як годинник знайшли на тілі магната.