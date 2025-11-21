Пассажирский самолет протекал прямо в воздухе: на борту начался хаос (видео)

Пассажиры рейса Singapore Airlines стали свидетелями необычной ситуации в воздухе. Из верхнего отсека для ручной клади внезапно начала капать вода.

Видео инцидента стремительно разошлось по соцсетям, набрав более 300 тысяч просмотров. Роликом в Instagram поделилась блогерка Аделина, летевшая домой из Кореи в Сингапур.

Женщина, рассказала, что первые капли упали прямо на человека, сидевшего под протекающим отсеком. Люди вокруг удивленно переглядывались, а затем попытались вытереть полку самостоятельно, но капли продолжали появляться снова.

Пассажирка, снявший происходящее на видео, показал, как бортпроводники пытались оперативно решить проблему прямо в полете. В ход пошли клейкая лента, бумага, ткань и все, что удалось найти под рукой.

Поскольку самолет уже готовился к посадке, у команды не было возможности полностью разобраться с ситуацией. Им пришлось импровизировать и временно это помогло. Однако спустя несколько минут после нового набора высоты капание возобновилось.

Аделина призналась, что происходящее напомнило ей "небольшую операцию в небе". Она отметила, что экипаж действовал максимально профессионально и даже старался сначала убедиться, что у пассажиров достаточно салфеток и чистых одеял.

После посадки авиакомпания провела проверку и выяснила, что источником влаги стала обычная протекающая бутылка с водой, лежавшая в отсеке одного из пассажиров.

Представители авиакомпании сообщили, что бортпроводники очистили и высушили полку, остановили капание с помощью полотенец и ленты, а также оказали помощь пассажирам. Пострадавшим принесли извинения и выдали ваучер на 75 долларов.

В соцсетях зрители ролика отреагировали по-разному. Кто-то шутил, что пора повысить класс. Другие писали, что пассажиру "нужно вернуть деньги". Но многие отметили, что экипаж справился отлично, учитывая обстоятельства. Инцидент произошел 9 ноября во время рейса из Южной Кореи в Сингапур.

