Пасажирський літак протікав просто в повітрі: на борту почався хаос (відео)

Пасажири рейсу Singapore Airlines стали свідками незвичайної ситуації в повітрі. З верхнього відсіку для ручної поклажі раптово почала капати вода.

Відео інциденту стрімко розійшлося соцмережами, набравши понад 300 тисяч переглядів. Роликом в Instagram поділилася блогерка Аделіна, яка летіла додому з Кореї в Сінгапур.

Жінка розповіла, що перші краплі впали прямо на людину, яка сиділа під відсіком, що протікав. Люди навколо здивовано переглядалися, а потім спробували витерти полицю самостійно, але краплі продовжували з'являтися знову.

Пасажирка, яка зняла те, що відбувалося, на відео, показала, як бортпровідники намагалися оперативно вирішити проблему прямо в польоті. У хід пішли клейка стрічка, папір, тканина і все, що вдалося знайти під рукою.

Відео дня

Оскільки літак уже готувався до посадки, у команди не було можливості повністю розібратися із ситуацією. Їм довелося імпровізувати та тимчасово це допомогло. Однак через кілька хвилин після нового набору висоти капання відновилося.

Аделіна зізналася, що те, що відбувається, нагадало їй "невелику операцію в небі". Вона зазначила, що екіпаж діяв максимально професійно і навіть намагався спочатку переконатися, що в пасажирів достатньо серветок і чистих ковдр.

Після посадки авіакомпанія провела перевірку і з'ясувала, що джерелом вологи стала звичайна пляшка з водою, що протікає, яка лежала у відсіку одного з пасажирів.

Представники авіакомпанії повідомили, що бортпровідники очистили і висушили полицю, зупинили капання за допомогою рушників і стрічки, а також надали допомогу пасажирам. Постраждалим принесли вибачення і видали ваучер на 75 доларів.

У соцмережах глядачі ролика відреагували по-різному. Хтось жартував, що час підвищити клас. Інші писали, що пасажиру "потрібно повернути гроші". Але багато хто зазначив, що екіпаж впорався відмінно, враховуючи обставини. Інцидент стався 9 листопада під час рейсу з Південної Кореї до Сінгапуру.

