Женщина купила сверт с милыми собачками, но потом сделала неожиданное открытие (видео)

Американка ЛиЭнн Сирфосс была в магазине и купила на распродаже красивый свитер. Впоследствии обнаружился курьезный момент — этот оранжевый предмет гардероба был именно свитером для собаки.

Женщина говорит, что она случайно приобрела его, потому что сначала думала что это обычная осенняя одежда для людей. Об этом сообщает People.

В своем TikTok карусель фото своего нового "осеннего свитера" с героем мультика Peanuts по кличке Снупи. На первом фото — селфи в зеркале, где женщина позирует в коротком оранжевом свитере.

"Мой терапевт: ЛиЭнн, как твое состояние в последнее время? Я: Все нормально, если не считать того, что я купила на распродаже кофту, которая, как оказалось, является свитером для собаки", — говорится в подписи.

На следующем фото видно маленькое отверстие на спине свитера. "Что это за странная дырка?" — написала она, а затем сблизила снимок и добавила: "Точно для поводка".

Госпожа Сирфосс призналась, что сначала даже не подозревала об ошибке. Она купила свитер в женском отделе на распродаже в American Eagle.

"Я просто подумала, что это миленький осенний свитер, быстро взяла и рассчиталась", — говорит американка.

Но дома, когда примерила покупку, что-то сразу показалось не так — особенно воротник. Рассмотрев вещь внимательнее, она увидела отверстие для поводка, а затем — этикетку с надписью "American Beagle", что окончательно подтвердило: это одежда для собак.

"Я просто не могла остановить смех! Я подумала, что такая ошибка могла произойти с кем угодно", — рассказала она, а потом думала, может ли она все же носить этот свитер.

Единственная проблема — у Сирфосс сейчас нет собаки, что делает ситуацию еще "более абсурдной". Однако женщина планирует завести нового питомца и, возможно, сохранит свитер для него.

