Жінка купила сверт з милими собачками, та потім зробила неочікуване відкриття (відео)

Американка ЛіЕнн Сірфосс була в магазині та купила на розпродажі гарний светр. Згодом виявився курйозний момент — цей помаранчевий предмет гардероба був саме светром для собаки.

Жінка говорить, що вона ненароком придбала його, бо спочатку думала що це звичайний осінній одяг для людей. Про це повідомляє People.

В своєму TikTok карусель фото свого нового "осіннього светра" з героєм мультика Peanuts з кличкою Снупі. На першому фото — селфі в дзеркалі, де жінка позує у короткому помаранчевому светрі.

"Мій терапевт: ЛіЕнн, як твій стан останнім часом? Я: Усе нормально, якщо не рахувати того, що я купила на розпродажі кофту, яка, як виявилося, є светром для собаки", — йдеться в підписі.

На наступному фото видно маленький отвір на спині светра. "Що це за дивна дірка?" — написала вона, а потім зблизила знімок і додала: "Точно для повідка".

Пані Сірфосс зізналася, що спершу навіть не підозрювала про помилку. Вона купила светр у жіночому відділі на розпродажі в American Eagle.

"Я просто подумала, що це миленький осінній светр, швидко взяла й розрахувалася", — каже американка.

Та вдома, коли приміряла покупку, щось одразу здалося не так — особливо комір. Роздивившись річ уважніше, вона побачила отвір для повідка, а потім — етикетку з написом "American Beagle", що остаточно підтвердило: це одяг для собак.

"Я просто не могла зупинити сміх! Я подумала, що така помилка могла статися з ким завгодно", — розповіла вона, а потім думала, чи може вона все ж носити цей светр.

Єдина проблема — у Сірфосс нині немає собаки, що робить ситуацію ще "більш абсурдною". Однак жінка планує завести нового улюбленця й, можливо, збереже светр для нього.

