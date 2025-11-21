Харкордный трудоголик: повар пережил нападение медведя и продолжил готовить блюдо (видео)

В японской префектуре Аомори повар ресторана, где готовят рамен, попал под нападение дикого медведя. Однако мужчина несмотря на травмы продолжил готовить блюдо, пока его силой не госпитализировали врачи.

Инцидент произошел еще 9 ноября на выходных, а количество нападений медведей в Японии продолжает расти, сообщает национальный вещатель NHK.

57-летний японец около пяти утра он вышел на задний двор, где готовил бульон. И внезапно во дворе на мужчину выскочил лесной житель высотой примерно метр.

Хищник бросился на него, но мужчина смог отбиться, фактически "отбросив" животное. Он получил царапины на веке и носу, однако был весь в крови. Несмотря на это работник спокойно продолжил готовить рамен, повторяя: "Ничего страшного. Магазин должен открыться".

Сначала он даже подумал, что на него напала большая собака. Менеджер заведения Сасаки, который пришел в 5:30, настоял, чтобы мужчина отправился в больницу. Теперь пострадавший находится в отпуске по состоянию здоровья — лицо отекло, но в целом он чувствует себя хорошо.

Известно, что ранее мужчина работал медицинским специалистом в диализном центре и только год назад перешел в любимую сферу — приготовление рамена. Его рост около 160 см, но он имеет крепкое телосложение.

Заведение временно закрыли, а владельцы планируют возвести защитное ограждение от медведей. Менеджер заведения отметил, что хорошо, что нападение произошло в воскресенье, когда соседний детсад не работал.

Сейчас, по данным японских СМИ, количество жертв от нападений медведей стало рекордным с 2006 года. За неполный 2025 год от лап медведей погибло 13 человек, более 100 были ранены.

Реакция пользователей сети

В комментариях на японских форумах, местные и иностранные пользователи были поражены действиями мужчины. Наибольшую поддержку получили следующие реплики:

"Сражаться с медведем — это впечатляет, но чрезвычайно опасно";

"Ему повезло, что медведь не хотел продолжать атаку";

"Он реально из стали сделан. Вот что значит любит свое дело";

"Это хардкорный трудоголик".

