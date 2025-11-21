Харкордний трудоголік: кухар пережив напад ведмедя та продовжив готувати страву (відео)

В японській префектурі Аоморі кухар ресторану, де готують рамен, потрапив під напад дикого ведмедя. Однак чоловік попри травми продовжив готувати страву, допоки його силоміць не госпіталізували лікарі.

Інцидент стався ще 9 листопада на вихідних, а кількість нападів ведмедів у Японії продовжує зростати, повідомляє національний мовник NHK.

57-річний японець близько п’ятої ранку він вийшов на заднє подвір’я, де готував бульйон. І раптово у дворі на чоловіка вискочив лісовий мешканець заввишки приблизно метр.

Хижак кинувся на нього, але чоловік зміг відбитися, фактично "відкинувши" тварину. Він отримав подряпини на повіці та носі, проте був увесь у крові. Попри це працівник спокійно продовжив готувати рамен, повторюючи: "Нічого страшного. Магазин має відкритися".

Спершу він навіть подумав, що на нього напав великий собака. Менеджер закладу Сасакі, який прийшов о 5:30, наполіг, щоб чоловік вирушив до лікарні. Тепер постраждалий перебуває у відпустці за станом здоров’я — обличчя набрякло, але загалом він почувається добре.

Відомо, що раніше чоловік працював медичним спеціалістом у діалізному центрі й лише рік тому перейшов у улюблену сферу — приготування рамену. Його зріст близько 160 см, але він має міцну статуру.

Заклад тимчасово закрили, а власники планують звести захисну огорожу від ведмедів. Менеджер закладу зазначив, що добре, що напад стався в неділю, коли сусідній дитсадок не працював.

Наразі, за даними японськими ЗМІ, кількість жертв від нападів ведмедів стала рекордною з 2006 року. За неповний 2025 рік від лап ведмедів загинуло 13 осіб, понад 100 було поранено.

Реакція користувачів мережі

У коментарях на японських форумах, місцеві та іноземні користувачі були вражені діями чоловіка. Найбільш підтримки отримали такі репліки:

"Битися з ведмедем — це вражає, але надзвичайно небезпечно";

"Йому пощастило, що ведмідь не хотів продовжувати атаку";

"Він реально зі сталі зроблений. От що значить любить свою справу";

"Це хардкорний трудоголік".

