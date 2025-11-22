Рекордный чек в одном из ночных клубов Манчестера: гость потратил $116 тысяч за вечер (фото)

В ночном клубе Манчестера загадочный клиент потратил за один вечер почти £ 88 590 (≈ $ 116 100). Более £8 053 (≈ $10 550) из этой суммы он оставил в качестве чаевых персоналу.

Как сообщает Daily Mail, в элитном клубе Continental Club состоялась вечеринка с участием бывшего спортсмена в компании из 12 человек. По окончании вечера им выставили счет на £88 589,60 (≈ $116 100).

Чаевые составили £8 053,60 (≈ $10 550) — то есть 10 % от общей суммы. По словам представителей клуба, всю сумму оплатил один клиент — ни один из спутников не присоединился. Основные расходы пришлись на роскошные напитки:

текила Clase Azul за £9 500 (≈ $12 450);

несколько бутылок розового шампанского Dom Pérignon по £2 000 (≈ $2 620) за каждую;

шампанское Armand de Brignac (Ace of Spades) за £ 1 500 (≈ $ 1 965);

виски Chivas Regal 25 за £ 950 (≈ $ 1 245).

В ночном клубе Манчестера загадочный клиент потратил за один вечер почти £88 590 Фото: Daily Mail

Клуб опубликовал фото чека в Instagram с подписью о "новом рекорде". Представители заведения заявили, что это самые большие траты за одним столом в их истории.

Заведение позиционирует себя как премиум-пространство для состоятельных гостей с приватными зонами и VIP-обслуживанием. Оно стало популярным местом для знаменитостей и гостей из других городов и стран.

Реакция соцсетей была смешанная: одни радовались масштабам расходов и возможности персонала получить такие чаевые, другие — критиковали контраст между роскошью этой вечеринки и жизнью обычных людей, среди которых много ветеранов или военных с финансовыми трудностями.

Владелец клуба, представился как Хасс и подтвердил, что весь счет оплатил один клиент. Он также отметил, что гость не является резидентом Манчестера и, очевидно, привык к высоким расходам. По словам мужчины, хотя такие суммы чаще характерны для заведений в Лондоне или Дубае, сейчас Манчестер также закладывает свою позицию на карте светской жизни.

Журналисты провели параллель с громким случаем 2012 года: в Ливерпуле трейдер Алекс Хоуп потратил более £ 203 000 (≈ $ 266 000) за один вечер. Однако впоследствии он был осужден за финансовые махинации.

