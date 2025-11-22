Рекордний чек в одному з нічних клубів Манчестера: гість витратив $116 тисяч за вечір (фото)

У нічному клубі Манчестера загадковий клієнт витратив за один вечір майже £ 88 590 (≈ $ 116 100). Понад £ 8 053 (≈ $ 10 550) із цієї суми він залишив як чайові персоналу.

Як повідомляє Daily Mail, в елітному клубі Continental Club відбулась вечірка за участю колишнього спортсмена в компанії з 12 осіб. Після закінчення вечора їм виставили рахунок на £ 88 589,60 (≈ $ 116 100).

Чайові склали £ 8 053,60 (≈ $ 10 550) — тобто 10 % від загальної суми. За словами представників клубу, всю суму оплатив один клієнт — жоден із супутників не долучився. Основні витрати припали на розкішні напої:

текіла Clase Azul за £ 9 500 (≈ $ 12 450);

декілька пляшок рожевого шампанського Dom Pérignon по £ 2 000 (≈ $ 2 620) за кожну;

шампанське Armand de Brignac (Ace of Spades) за £ 1 500 (≈ $ 1 965);

віскі Chivas Regal 25 за £ 950 (≈ $ 1 245).

Відео дня

У нічному клубі Манчестера загадковий клієнт витратив за один вечір майже £ 88 590 Фото: Daily Mail

Клуб опублікував фото чека в Instagram із підписом про "новий рекорд". Представники закладу заявили, що це найбільші витрати за одним столом в їхній історії.

Заклад позиціонує себе як преміум-простір для заможних гостей із приватними зонами та VIP-обслуговуванням. Він став популярним місцем для знаменитостей та гостей з інших міст і країн.

Реакція соцмереж була змішана: одні раділи масштабам витрат і можливості персоналу отримати такі чайові, інші — критикували контраст між розкішшю цієї вечірки та життям звичайних людей, серед яких багато ветеранів чи військових з фінансовими труднощами.

Власник клубу, представився як Хасс та підтвердив, що весь рахунок оплатив один клієнт. Він також зазначив, що гість не є резидентом Манчестера і, очевидно, звик до високих витрат. За словами чоловіка, хоч такі суми частіше характерні для закладів у Лондоні чи Дубаї, зараз Манчестер також закладає свою позицію на карті світського життя.

Журналісти провели паралель із гучним випадком 2012 року: у Ліверпулі трейдер Алекс Хоуп витратив понад £ 203 000 (≈ $ 266 000) за один вечір. Проте згодом він був засуджений за фінансові махінації.

Раніше Фокус писав, що 25-річна офіціантка з Сан-Дієго (США) Айлін Паркер отримує багато чайових від клієнтів завдяки одній хитрості — вона підкладає в блокнот з замовленням фото себе 6-річної та вдає мати-одиначку.

Також повідомлялося, що після майже десяти років роботи в громадському харчуванні офіціантка зі США вперше зіткнулася із запискою, яку не може пояснити ні вона, ні її колеги.