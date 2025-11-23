"Думают, что выбрала богатого" девушка вышла замуж за мужчину старше на 38 лет (видео)

Пара с разницей в возрасте почти четыре десятилетия рассказала свою историю и объяснила, почему не считает свои отношения "нездоровыми", несмотря на волну критики в сети.

18-летняя Лия из Филиппин и 61-летний британец Гэри уверяют, что их брак это искренние чувства, а не расчет, как предполагают пользователи соцсетей. Об этом пишет Mirror.

Гэри познакомился с Лией через приложение для знакомств. На тот момент ему было 56, а ей 18. Мужчина признается, что раньше дважды был женат и сам шутил, что эти браки во многом были "ради прописки". Однако с Лией у него все было иначе. Пара быстро влюбилась.

Позже выяснилось, что Лия при знакомстве солгала о возрасте и сказала, что ей 21. Когда правда вскрылась, их отношения уже были серьезными, хотя Гэри переживал, можно ли доверять человеку, скрывшему такой факт.

Відео дня

История пары вызвала бурную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи называли их союз "нездоровым". Однако Лия и Гэри подчеркивают, что подобные обвинения это следствие "западного мышления" и непонимания культурных особенностей Филиппин, где разница в возрасте в браках распространена намного шире.

Гэри познакомился с Лией через приложение для знакомств Фото: YouTube

На первую встречу Лия пришла не одна, а взяла с собой сопровождающего, потому что боялась встречаться с иностранцем.

"Я была очень застенчивая, он такой высокий… Мне было страшно", — вспоминает она.

Мама Лии тоже тревожилась, но спокойная реакция Гэри убедила семью, что мужчина настроен серьезно. Гэри утверждает, что его привлекла "чистота" Лии и ее семейные ценности, а не молодость. По его словам, возраст не был решающим фактором: "Если бы ей было на 20 лет больше, меня бы это не остановило".

Британец признает, что после 12 лет жизни в Азии привык к парам с большой разницей в возрасте и уверяет, что западная аудитория часто не понимает таких союзов.

Лия активно ведет YouTube-канал о жизни домохозяйки и матери. Она подчеркивает, что финансовый интерес здесь ни при чем.

"Люди думают, что я с ним из-за денег. Если бы я охотилась за деньгами, я бы выбрала богатого. Он был банкротом", — отметила девушка.

По словам пары, именно искренние чувства, общие цели и уважение сделали их союз прочным, несмотря на огромный возрастной разрыв и критику извне.

Ранее Фокус сообщал, что учительница пришла на работу в кожаных штанах и спровоцировала спор о "приличии". Часть пользователей соцсетей посчитала наряд слишком вызывающим для работы, другие вполне допустимым.

Также стало известно, что девушка сделала 400 операций ради уверенности. 38-летняя Гиль Ли Вон из Южной Кореи рассказала, что за последние 15 лет потратила на косметические процедуры более 210 тысяч долларов.