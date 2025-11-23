"Думають, що вибрала багатого" дівчина вийшла заміж за чоловіка, старшого на 38 років (відео)

Пара з різницею у віці майже чотири десятиліття розповіла свою історію і пояснила, чому не вважає свої стосунки "нездоровими", попри хвилю критики в мережі.

18-річна Лія з Філіппін і 61-річний британець Гері запевняють, що їхній шлюб це щирі почуття, а не розрахунок, як припускають користувачі соцмереж. Про це пише Mirror.

Гері познайомився з Лією через додаток для знайомств. На той момент йому було 56, а їй 18. Чоловік зізнається, що раніше двічі був одружений і сам жартував, що ці шлюби багато в чому були "заради прописки". Однак із Лією в нього все було інакше. Пара швидко закохалася.

Пізніше з'ясувалося, що Лія під час знайомства збрехала про вік і сказала, що їй 21. Коли правда розкрилася, їхні стосунки вже були серйозними, хоча Гері переживав, чи можна довіряти людині, яка приховала такий факт.

Відео дня

Історія пари викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Деякі користувачі називали їхній союз "нездоровим". Однак Лія і Гері наголошують, що такі звинувачення — це наслідок "західного мислення" і нерозуміння культурних особливостей Філіппін, де різниця у віці в шлюбах поширена набагато ширше.

Гері познайомився з Лією через додаток для знайомств Фото: YouTube

На першу зустріч Лія прийшла не сама, а взяла з собою супроводжуючого, бо боялася зустрічатися з іноземцем.

"Я була дуже сором'язлива, він такий високий... Мені було страшно", — згадує вона.

Мама Лії теж тривожилася, але спокійна реакція Гері переконала сім'ю, що чоловік налаштований серйозно. Гері стверджує, що його привабила "чистота" Лії та її сімейні цінності, а не молодість. За його словами, вік не був вирішальним фактором: "Якби їй було на 20 років більше, мене б це не зупинило".

Британець визнає, що після 12 років життя в Азії звик до пар з великою різницею у віці й запевняє, що західна аудиторія часто не розуміє таких союзів.

Лія активно веде YouTube-канал про життя домогосподарки та матері. Вона підкреслює, що фінансовий інтерес тут ні до чого.

"Люди думають, що я з ним через гроші. Якби я полювала за грошима, я б обрала багатого. Він був банкрутом", — зазначила дівчина.

За словами пари, саме щирі почуття, спільні цілі та повага зробили їхній союз міцним, попри величезний віковий розрив і критику ззовні.

Раніше Фокус повідомляв, що вчителька прийшла на роботу в шкіряних штанях і спровокувала суперечку про "пристойність". Частина користувачів соцмереж вважала вбрання занадто зухвалим для роботи, інші — цілком допустимим.

Також стало відомо, що дівчина зробила 400 операцій заради впевненості. 38-річна Гіль Лі Вон з Південної Кореї розповіла, що за останні 15 років витратила на косметичні процедури понад 210 тисяч доларів.