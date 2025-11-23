Конфликт на миллион: близкие подруги пошли в суд из-за кота (фото)

В Филадельфии (США) завершилось необычное разбирательство. Две бывшие подруги более года судились из-за кота по кличке Гэри.

Судебная тяжба обошлась женщинам примерно в 25 тысяч долларов (примерно 1 млн гривен) и закончилась решением в пользу первоначальной хозяйки питомца. Об этом пишет The Philadelphia Inquirer.

Гэри появился у Джессики Янг в 2018 году. Спустя четыре года она съехалась с Николь Денардо, взяв кота с собой. Женщины познакомились в группе поиска соседей в соцсетей и быстро стали близкими подругами.

Позже Янг приобрела дом, который требовал капитального ремонта. Почти все свободное время уходило на работы, и она попросила Денардо присматривать за Гэри. Та согласилась и фактически стала постоянным опекуном кота, пока подруга была занята.

Відео дня

Когда настало время разъезжаться, Денардо неожиданно отказалась возвращать домашнее животное. Спор настолько обострился, что в декабре 2024 года дело перешло в суд.

Джессика Янг с котом по кличке Гэри Фото: The Philadelphia Inquirer

Янг обвинила бывшую подругу в том, что та якобы изначально хотела "забрать" Гэри и без разрешения изменила в документах имя владельца, а также обновила данные микрочипа на свои. Денардо возразила, заявив, что изменения в документах внес ветеринар, а микрочип она перенастроила лишь ради безопасности питомца. В ходе разбирательства женщина пыталась доказать, что Янг не способна быть хорошей хозяйкой: якобы та была слишком занята и недостаточно ответственна. Однако суд не принял ее доводы и постановил вернуть кота первоначальной владелице.

Несмотря на проигрыш, Денардо подчеркнула, что желает питомцу лишь добра.

"Я просто надеюсь, что с ним все хорошо, что у него есть все необходимое и он живет хорошей жизнью. Если он счастлив, то и я счастлива", — отметила она.

Ранее Фокус сообщал, что хозяйка не выпускает кота на улицу после решения суда. По словам женщины, из-за стресса она страдает бессонницей и даже проходила курс психотерапии

Также стало известно, что кот не узнал хозяйку и начал защищать дом. На кадрах Кристен подходит к окну, где Санни отдыхает за занавеской. Вместо ожидаемого радостного приветствия кот зашипел и отступил, демонстрируя, что готов напасть на "непрошеного гостя"