Конфлікт на мільйон: близькі подруги пішли до суду через кота (фото)

У Філадельфії (США) завершився незвичайний розгляд. Дві колишні подруги понад рік судилися через кота на прізвисько Гері.

Судова тяганина обійшлася жінкам приблизно у 25 тисяч доларів (приблизно 1 млн гривень) і закінчилася рішенням на користь первісної господині вихованця. Про це пише The Philadelphia Inquirer.

Гері з'явився у Джессіки Янг 2018 року. Через чотири роки вона з'їхалася з Ніколь Денардо, взявши кота з собою. Жінки познайомилися в групі пошуку сусідів у соцмережах і швидко стали близькими подругами.

Пізніше Янг придбала будинок, який потребував капітального ремонту. Майже весь вільний час йшов на роботи, і вона попросила Денардо доглядати за Гері. Та погодилася і фактично стала постійним опікуном кота, поки подруга була зайнята.

Коли настав час роз'їжджатися, Денардо несподівано відмовилася повертати домашню тварину. Суперечка настільки загострилася, що в грудні 2024 року справа перейшла до суду.

Джессіка Янг із котом на прізвисько Гері Фото: The Philadelphia Inquirer

Янг звинуватила колишню подругу в тому, що та нібито від самого початку хотіла "забрати" Гері і без дозволу змінила в документах ім'я власника, а також оновила дані мікрочипа на свої. Денардо заперечила, заявивши, що зміни в документах вніс ветеринар, а мікрочип вона переналаштувала лише заради безпеки вихованця. Під час розгляду жінка намагалася довести, що Янг не здатна бути хорошою господинею: нібито та була занадто зайнята і недостатньо відповідальна. Однак суд не прийняв її доводи і постановив повернути кота первісній власниці.

Попри програш, Денардо наголосила, що бажає улюбленцю лише добра.

"Я просто сподіваюся, що з ним усе гаразд, що в нього є все необхідне і він живе гарним життям. Якщо він щасливий, то і я щаслива", — зазначила вона.

