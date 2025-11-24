Пилотесса расплакалась перед рейсом: все из-за особого пассажира на борту самолета (видео)

31-летняя канадская пилотесса Сидни Рэй встречала пассажиров перед посадкой в самолет. Однако она ожидала "особого гостя", а при встрече женщина не смогла сдерживать эмоций.

В этот момент, когда первые пассажиры сошли на борт самолета, Сидни встретила свою маму на своем рейсе. Встреча дочери и матери попала на видео, которое пилотесса обнародовала в TikTok.

Ролик стал популярным — набрал более 440 тыс. просмотров. На видео видно, как Сидни ждет у дверей самолета, когда ее мама заходит на борт.

Далее женщина крепко обнимает маму, а та, улыбаясь и взволнованная, подтанцовывает, заходя по телетрапу с чемоданом в руке.

"Момент, когда моя мама впервые села на рейс, который выполняю я", — говорится в подписи к видео.

Впоследствии для Newsweek девушка рассказала, что летает в компании easyJet с ноября 2024 года. Свое обучение она начала в 2022-м, и подготовка длилась чуть больше двух лет.

Відео дня

"Мы обе не нервничали — только очень радовались. Я сделала объявление по громкоговорителю, что мама летит со мной, и некоторые пассажиры даже аплодировали", — говорит девушка.

Впоследствии Сидни рассказала, что первый полет с мамой состоялся от Лондона до Белфаста, который превратился в небольшое путешествие. Они вместе успели погулять по городу, поужинать, а затем вернулись обратно.

Канадийка отметила, что именно благодаря маме никогда не сомневалась, стоит ли выбирать авиацию. Женщина говорит, что именно мама "всегда поддерживала меня, позволяла расти и еще в детстве научила, что ни одна профессия не должна быть "закрытой" для меня".

По ее словам, из-за такого воспитания она даже не знала о гендерных стереотипах в авиации. Пилотесса откровенно говорит, что честно никогда не осознавала, что авиация в основном мужская сфера, потому что мама "просто никогда о таком не говорила", а потому ей было очень легко "работать без барьеров".

Реакция соцсетей

Пользователи TikTok эмоционально отреагировали на ролик. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Это заставило меня плакать от счастья!";

"Танец в начале просто бесценен";

"Это такое драгоценное видео";

"Она точно очень гордится своей дочерью";

"Самая милая вещь, которую я видел".

