Пілотесса розплакалася перед рейсом: усе через особливого пасажира на борту літака (відео)

31-річна канадська пілотеса Сідні Рей зустрічала пасажирів перед посадкою до літака. Однак вона очікувала "особливого гостя", а при зустрічі жінка не змогла стримувати емоцій.

В цю мить, коли перші пасажири зійшли на борт літака, Сідні зустріла свою маму на своєму рейсі. Зустріч доньки та матері потрапила на відео, яке пілотеса оприлюднила в TikTok.

Ролик став популярним — набрав понад 440 тис. переглядів. На відео видно, як Сідні чекає біля дверей літака, коли її мама заходить на борт.

Далі жінка міцно обіймає маму, а та, усміхнена й схвильована, підтанцьовує, заходячи по телетрапу з валізою в руці.

"Момент, коли моя мама вперше сіла на рейс, який виконую я", — йдеться в підписі до відео.

Згодом для Newsweek дівчина розповіла, що літає в компанії easyJet з листопада 2024 року. Своє навчання вона почала в 2022-му, і підготовка тривала трохи понад два роки.

Відео дня

"Ми обидві не нервували — лише дуже раділи. Я зробила оголошення по гучномовцю, що мама летить зі мною, і деякі пасажири навіть аплодували", — говорить дівчина.

Згодом Сідні розповіла, що перший політ з мамою відбувся від Лондона до Белфаста, який перетворився на невелику подорож. Вони разом встигли погуляти містом, повечеряти, а потім повернулися назад.

Канадійка зазначила, що саме завдяки мамі ніколи не сумнівалася, чи варто обирати авіацію. Жінка говорить, що саме мама "завжди підтримувала мене, дозволяла рости й ще в дитинстві навчила, що жодна професія не має бути "закритою" для мене".

За її словами, через таке виховання вона навіть не знала про гендерні стереотипи в авіації. Пілотеса відверто каже, що чесно ніколи не усвідомлювала, що авіація здебільшого чоловіча сфера, бо мама "просто ніколи про таке не говорила", а тому їй було дуже легко "працювати без бар’єрів".

Реакція соцмереж

Користувачі TikTok емоційно відреагували на ролик. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Це змусило мене плакати від щастя!";

"Танок на початку просто безцінний";

"Це таке дорогоцінне відео";

"Вона точно дуже пишається своєю донькою";

"Наймиліша річ, яку я бачив".

